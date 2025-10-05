Abinader destina RD$2,000 millones recuperados de corrupción para construir 25 polideportivos en el país

El presidente Luis Abinader anunció este domingo una inversión de RD$2,000 millones para la construcción y remodelación de instalaciones deportivas en todo el país, con fondos provenientes de recursos recuperados de casos de corrupción sometidos y condenados.

El anuncio fue realizado junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, durante un acto celebrado en La Vega, donde el mandatario reiteró su compromiso de que el dinero público vuelva a servir al pueblo dominicano.

Cruz calificó la medida como una acción histórica que marcará un antes y un después en el deporte dominicano.

Explicó que se construirán 25 polideportivos nuevos en municipios que aún no cuentan con techados deportivos, además de ejecutar un amplio programa de remodelaciones en complejos y estadios emblemáticos del país.

Entre las principales obras, Cruz anunció la construcción de la nueva Arena de La Vega, con capacidad para más de 4,500 fanáticos, así como la reconstrucción del Polideportivo Fernando Teruel, que será convertido en el nuevo Palacio del Voleibol.

También se contempla la remodelación del estadio de béisbol de La Vega, la reconstrucción integral de la pista de atletismo con material sintético homologado por World Athletics, la reparación de la piscina olímpica, la creación de un techado de balonmano y una cancha de tenis de campo, además del remozamiento general del Centro Olímpico vegano.

Cruz adelantó que el programa incluye intervenciones en 27 municipios, entre ellas la remodelación total del complejo deportivo de San Pedro de Macorís, con obras en los pabellones de lucha, kárate, pesas y gimnasia, además de la rehabilitación de estadios juveniles, canchas abiertas, pista de atletismo y villas para atletas.

“Este es un momento de alegría, de compromiso y de agradecimiento porque detrás de cada obra hay un niño que sueña, un atleta que se prepara, una comunidad que se une. Gracias al presidente Abinader por permitir que el Ministerio de Deportes sea una herramienta de cambio, que siembra esperanza donde había abandono”, dijo Cruz.

“Este anuncio es una señal clara de que su gobierno cree en el talento de nuestros jóvenes y en el desarrollo deportivo nacional”, afirmó.