Abinader cierra diálogo Cumbre Mundial de Gobiernos

El presidente Luis Abinader destacó el papel de la República Dominicana como referente democrático, logístico y de sostenibilidad en la región y reafirmó que el país está listo para consolidarse como un puente confiable entre América Latina, el Caribe y el Medio Oriente.

En su discurso, en el Diálogo de la Cumbre de Gobiernos Mundiales (WGS-LAC Dialogue, en inglés), Abinader destacó que el desarrollo alcanzado por República Dominicana es fruto de una democracia sólida y de instituciones que han permitido mantener la estabilidad política y atraer inversiones internacionales, claves para superar los retos de la pandemia, las crisis económicas globales y las tensiones geopolíticas.

La WGS-LAC Dialogue organiza y alberga interesantes clases magistrales, diálogos interactivos y otros eventos e iniciativas para dotar a los gobiernos de las herramientas necesarias para responder a los desafíos de hoy y diseñar las oportunidades del mañana.

En sus palabras, el presidente Abinader llamó a fortalecer la cooperación y la integración regional, convencido de que América Latina y el Caribe tienen el talento humano, los recursos y la creatividad necesarios para desempeñar un rol de mayor peso en las decisiones globales. Indicó que la democracia, además de ser un valor moral, constituye un activo económico que respalda la confianza internacional en República Dominicana.

El gobernante valoró la confianza del World Governments Summit y de los Emiratos Árabes Unidos al elegir a Punta Cana como sede del encuentro y resaltó el papel del Centro de Análisis para Políticas Públicas y del Grupo Puntacana como aliados estratégicos.

El presidente Abinader planteó que este foro constituye una oportunidad para reflexionar sobre el futuro común y el rol que le corresponde a la región en el contexto global, y señaló que esa solidez ha sido clave para superar los retos de la pandemia, las crisis internacionales y las tensiones geopolíticas.

Afirmó que el liderazgo político debe entenderse como un ejercicio de escucha, diálogo y capacidad de rectificación, en contraposición a modelos autoritarios que debilitan las instituciones.

Economía y logística

El gobernante destacó que la reconfiguración de las cadenas de suministro ha convertido al país en un actor estratégico en el comercio regional y mundial, gracias a su ubicación geográfica, en el corazón del Caribe, que permite una conexión aérea y marítima privilegiada con los principales mercados.

El jefe de Estado resaltó la existencia de ocho aeropuertos internacionales, más de 182 vuelos diarios hacia 170 destinos y puertos reconocidos por su eficiencia, como el Multimodal Caucedo, operado por DP World.

Consideró que la decisión de esta empresa de expandir la terminal portuaria y el parque de zonas francas, con una inversión de USD 760 millones, constituye una muestra de confianza internacional y enfatizó que esta inversión confirma a la República Dominicana como referente en el nearshoring en toda la región.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Industria, Comercio y Mipymes y presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas, Víctor Bisonó; la ministra de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Noura Bint Mohammed Alkaabi; el director general del World Governments Summit, Mohammed Alsharhan; el fundador del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, así como funcionarios del Gobierno dominicano, una delegación comercial de los Emiratos Árabes Unidos y representantes del sector empresarial.