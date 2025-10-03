CNM decide no ratificar jueces evaluados en sus puestos

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció este viernes que no ratificarán a los jueces evaluados en sus puestos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El CNM anunció, a través del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que no confirmó a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.

Las motivaciones que sustentan esta decisión están recogidas en el acta oficial del CNM, que será publicada en el portal web institucional para conocimiento de la ciudadanía, en una fecha no especificada.

Estas tres vacantes se suman a las ya existentes, correspondientes a los magistrados Napoleón Estévez y Blas Fernández, quien declinó continuar en el proceso de evaluación.

De esta forma, quedan habilitadas cinco posiciones dentro de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, convocó a la presentación de propuestas de candidaturas y postulaciones propias para ocupar cinco vacantes correspondientes a jueces de la SCJ, así como diez vacantes correspondientes a los cinco jueces titulares y los cinco jueces suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE).

También se informó que los expedientes serán recibidos a partir del próximo lunes 6 de octubre de 2025, en la Secretaría del CNM, ubicada en el primer piso del edificio de la SCJ, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

De acuerdo con el Reglamento 1-25 del CNM, las cartas motivadas de personas e instituciones interesadas en presentar propuestas de candidaturas de terceros se recibirán hasta el 16 de octubre, mientras que las postulaciones propias se recibirán hasta el 21 de octubre.