La OIT reconoce a Abinader por promover diálogo y justicia social

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, calificó al presidente Luis Abinader como un líder visionario que ha trazado un camino progresista para la República Dominicana, sustentado en la sostenibilidad, la inclusión y la justicia social, a través de la promoción del empleo productivo y el trabajo decente.

Houngbo resaltó que el mandatario dominicano es pionero en la promoción de la justicia social y el diálogo social, principios que forman parte de la esencia de la misión de la OIT.

El lider hemisférico reconoció al propio tiempo los esfuerzos del actual gobierno domimicano por crear un entorno favorable para que las empresas sostenibles puedan surgir y prosperar.

Houngbo habló en el mismo auditoriun donde expuso el presidente Luis Abinader, a propósito de la apertura del magno evento, expresó su agradecimiento a la República Dominicana por acoger la 20.ª Reunión Regional Americana (RRA), de la OIT, en Punta Cana.

En el evento, también hablaron la vicepresidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) de la Reunión Regional, Laura Peña Izquierdo, y el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Rafael Freire.

En el cónclave internacional, estuvieron presentes: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; los directores de la Policía Turística (Politur), Minoru Matsunaga; de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, y del Instituto Nacional de Formación Tecnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía.

También los presidentes de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé; de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, y de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos.

La inauguración de la Reunión

El presidente Abinader, y el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, inauguraron ayer la Reunión Regional Americana de la OIT, con un llamado a fortalecer las instituciones democráticas, promover el empleo productivo y el trabajo decente y avanzar hacia un crecimiento inclusivo y sostenible en las Américas.

La cumbre se celebra del 1 al 3 de octubre y reúne a ministros, altas autoridades y representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores para establecer prioridades regionales que orientarán tanto la labor de la OIT.