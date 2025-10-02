Gobierno advierte "sectores oscuros" ya no podrán apropiarse de áreas protegidas

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, aseguró el miércoles que con el proceso de titulación de los parques nacionales y áreas protegidas quedarán “atrás los sectores oscuros” que durante décadas “han querido apropiarse” de manera irregular de esos espacios naturales.

El anuncio se hizo en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader firmó los documentos que marcarán el inicio al proceso de titulación de los parques y reservas del sistema nacional de áreas protegidas.

Henríquez subrayó que nunca antes un gobierno había titulado tantos terrenos bajo régimen de protección.

Explicó que, solo en el Parque Nacional Jaragua, la Bahía de las Águilas y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, se ha transferido al Estado títulos que representan el 80% de todas las titulaciones hechas en administraciones anteriores, que supone el 20%, según dijo.

El proceso de titulación iniciará en una primera etapa con los parques nacionales Loma Novillero, en San Cristóbal, y Los Haitises, que abarca las provincias Monte Plata, Hato Mayor y Samaná.

“Con dicho esfuerzo, se inicia un proceso largo pero claro hacia dar una protección legal segura y permanente a todo nuestro sistema de áreas protegidas”, dijo Henríquez.

El ministro recordó que la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 permitió reforzar un sistema que ha elevado la cobertura boscosa a más de un 44%, cuando en los años 70 apenas llegaba al 10%.

También subrayó que el país ya protege el 25.5% de su territorio y se convirtió en el primero del Caribe en alcanzar la meta global de proteger el 30% de sus zonas costeras y marinas.

Henríquez indicó que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) resguarda el 85% de las cuencas altas y nacimientos de ríos, que proveen agua a la población, la agricultura, la industria, el turismo y demás sectores productivos.

“Sin el SINAP no hay consumibilidad de un futuro sostenible y viable para la recuperación de nuestros ecosistemas”, afirmó. “También depende en gran parte de la ciudad, y debemos decir la tarea es dura”.

El ministro advirtió que las amenazas del cambio climático, la expansión agrícola, la deforestación y el crecimiento urbano obligan a una gestión más flexible y permanente de los ecosistemas dominicanos.

Objetivos, según Abinader

La titulación a gran escala que llevara a cabo el gobierno responde a dos objetivos: transferir formalmente los parques nacionales y áreas protegidas al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y garantizar una mayor protección de estos espacios.

“Solo el 8.5% de los parques nacionales estaba articulado jurídicamente y de ese porcentaje, el 80% lo hemos hecho en nuestra administración”, subrayó el mandatario.

Abinader firmó un poder que permitirá iniciar el proceso de saneamiento y traspaso de terrenos que actualmente figuran a nombre de instituciones como el Instituto Agrario Dominicano (IAD) o la Dirección de Bienes Nacionales.

Explicó que, pese a que por ley los parques nacionales no pueden ser transferidos a otros propietarios, el Estado debe consolidar la titularidad en la entidad competente para garantizar su preservación y evitar que la falta de claridad legal ponga en riesgo estos bienes de la nación.

El levantamiento realizado hasta el momento ha identificado más de 43 millones de metros cuadrados de terrenos vinculados a reservas forestales y áreas protegidas, según precisó Abinader.

Los Haitises abarca 35.276.587.63 metros cuadrados y las reservas forestales de Loma Novillero 7.929.383.43 metros cuadrados.

“El poder suscrito en la tarde de hoy será el primero de muchos en procura de organizar, documentar y defender nuestro patrimonio, que es igual que defender la existencia misma del espacio que ocupamos”, dijo el jefe del Estado.

No se permitieron preguntas en la conferencia de prensa.