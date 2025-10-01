Designan a Roberto Santana Sánchez como director de Servicios Penitenciarios y Correccionales

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, designó a Roberto Santana Sánchez, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

Santana Sánchez dirige en la actualidad la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), creada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 240-24, del 30 de abril de 2024.

Santana sustituirá al coronel de la Policía Nacional, Roberto Hernández Basilio, asignado por el Gobierno al equipo directivo de la reforma policial.

El Departamento de Prensa de la Procuraduría General de la República informó que con la designación del nuevo responsable de la DGSPC se espera aprovechar su experiencia en el sistema penitenciario, tema en el que Santana Sánchez trabaja desde hace décadas con un enfoque socioeducativo en el trato a los internos, siempre en el marco de una política enfocada en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Además, la medida busca avanzar en una transición consensuada hacia la creación del Ministerio de Justicia, el cual tendrá la responsabilidad de la administración del sistema penitenciario, siguiendo el modelo ya establecido en diversos países del mundo y de la región.

En la actualidad Santana Sánchez es parte de la Academia Regional Penitenciaria y del Foro Internacional de Expertos Penitenciarios.

Encabezó el proceso de instauración del “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria” que inició en 2003 y operó hasta el 2016 como un gran piloto extendido para dar paso a un sistema penitenciario único.

Además, impulsó la creación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, hoy Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPC).

Con una larga trayectoria profesional, Santana Sánchez es politólogo y profesor emérito de la UASD, centro de educación superior en el que llegó a desempeñarse como rector, decano y profesor titular en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y Humanidades.

También, acumula experiencia de trabajo como consultor en políticas públicas y justicia penal para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), participando en el diseño de las escuelas penitenciarias de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Paraguay, así como en el diseño de las políticas públicas penitenciarias en varios países.

En atención a su experiencia, Santana Sánchez fue designado como el primer Director Regional del Centro de Excelencia de las Naciones Unidas para la Reforma Penitenciaria. Ha sido consultor especializado para evaluaciones técnicas de proyectos penitenciarios en Ecuador y Paraguay y, por igual, consejero en gestión penitenciaria para México, Argentina y Uruguay.

Santana Sánchez es autor, coautor o colaborador de publicaciones penitenciarias, entre las que se encuentran: La Reforma Penitenciaria de América Latina, Política Criminal y Reforma Penitenciaria, Manual de Gestión Penitenciaria, Oferta Educativa para Estudios Penitenciarios, Justicia Penal y Derechos Humanos o el Libro de Mano sobre Reinserción Social.