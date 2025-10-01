Abinader dispone inicio de titulación de parques nacionales y áreas protegidas

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles el inicio de los trabajos de titulación de los parques nacionales y áreas protegidas del país, con dos objetivos: transferir formalmente esos terrenos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y garantizar una mayor protección de estos espacios.

"Solo el 8.5% de los parques nacionales estaba articulado jurídicamente y de ese porcentaje, el 80% lo hemos hecho en nuestra administración", subrayó el mandatario.

En rueda de prensa en el Palacio Nacional, Abinader firmó un poder que permitirá iniciar el proceso de saneamiento y traspaso de terrenos que actualmente figuran a nombre de instituciones como el Instituto Agrario Dominicano (IAD) o la Dirección de Bienes Nacionales.

Abinader explicó que, pese a que por ley los parques nacionales no pueden ser transferidos a otros propietarios, el Estado debe consolidar la titularidad en la entidad competente para garantizar su preservación y evitar que la falta de claridad legal ponga en riesgo estos bienes de la nación.

En una primera etapa, el gobierno trabajará con los parques nacionales Loma Novillero, en San Cristóbal, y Los Haitises, que abarca las provincias Monte Plata, Hato Mayor y Samaná, explicó.

No se permitieron preguntas en la conferencia de prensa.

El levantamiento realizado hasta el momento ha identificado más de 43 millones de metros cuadrados de terrenos vinculados a reservas forestales y áreas protegidas, precisó Abinader.

Los Haitises abarca 35.276.587.63 metros cuadrados y las reservas forestales de Loma Novillero 7.929.383.43 metros cuadrados.

"El poder suscrito en la tarde de hoy será el primero de muchos en procura de organizar, documentar y defender nuestro patrimonio, que es igual que defender la existencia misma del espacio que ocupamos", dijo el jefe del Estado.

A la fecha, el gobierno ha titulado más de 730 millones de metros cuadrados en el Parque Nacional Jaragua y Área Nacional de Recreo Bahía de Las Águilas, así como en el Parque Nacional José Del Carmen Ramírez.