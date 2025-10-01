Tras 12 años, concluyen los trabajos de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar

Doce años después de iniciada su construcción, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar quedó completada el pasado martes con la entrega del nuevo Hospital General Clínico Quirúrgico que encabezó el presidente Luis Abinader.

La inauguración de este centro médico marca el cierre de un largo proceso que comenzó el 9 de julio de 2013, cuando la primera administración del expresidente Danilo Medina realizó el primer picazo.

El hospital lleva el nombre del doctor José Joaquín Puello.

"Es un hospital de los más modernos, no solo del país, sino de la región", subrayó el presidente Abinader durante la inauguración.

"Hay que cuidarlo, tenemos que cuidarlo", exhortó el mandatario al equipo de médicos que trabajará en el centro.

El hospital integra atención clínica, quirúrgica y de emergencias con tecnología de última generación, incluyendo la "Unidad de Quemados más completa del Caribe", según las autoridades.

También contempla un área de hemodiálisis con 28 cubículos, 14 quirófanos, 40 unidades de cuidados intensivos y 232 camas de hospitalización.

La inversión destinada a esta etapa fue de RD$3,207 millones en obra civil y equipamiento, indicaron las autoridades.

Durante el acto, el jefe del Estado recordó los obstáculos que enfrentó su gestión para concluir la obra.

"Había una situación legal en términos de construcción, de sobrepago, una serie de situaciones que legalmente nos impedían hacer las cosas más rápidas por querer hacerlo bien", dijo.

"Eso tiene que transparentarse, ya que finalmente se termina esta ciudad sanitaria. Este hospital, que es quizás el más importante de todos los del centro, estaba en alrededor de un 30%, 35%, y lo terminamos", agregó.

El mandatario destacó que la culminación del proyecto demuestra la importancia de dar seguimiento a las obras sin importar el gobierno que las haya iniciado.

"Ese ha sido un comportamiento que hemos mantenido, desde la obra más sencilla hasta obras trascendentales como esta", dijo.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, informó que la primera fase del hospital entrará en operación el próximo 20 de octubre, con la apertura de la unidad de quemados.

En tanto, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, precisó que la inversión total en la Ciudad Sanitaria supera los RD$16,000 millones.