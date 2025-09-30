Ministro Bisonó intensifica la relación bilateral con reuniones de alto nivel en Washington

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ito Bisonó, desarrollará esta semana en Washington, D.C., una intensa agenda de alto nivel que incluye reuniones en la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado, así como su participación central en la XXXIII edición de la Semana Dominicana en Estados Unidos (SEMDOMUSA), que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre.

En sus encuentros con altos funcionarios de la administración estadounidense, el ministro abordará temas estratégicos para la República Dominicana, como la seguridad de la cadena de suministro, la cooperación en seguridad, el fomento de industrias de alto valor agregado, como semiconductores y dispositivos médicos, y el fortalecimiento de la competitividad comercial del país.

El viaje se realiza en el marco de la Semana Dominicana en EE.UU., una plataforma clave para la diplomacia económica y cultural, que reúne a líderes corporativos, autoridades y la comunidad dominicana en el exterior.

Organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), la SEMDOM busca fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre República Dominicana y Estados Unidos, su principal socio comercial.

“El liderazgo de la República Dominicana en temas económicos y de seguridad regional es cada vez más reconocido por la principal potencia mundial. Estamos aquí para asegurar que nuestro país siga siendo el socio más estratégico de los Estados Unidos en el Caribe”, afirmó el ministro Bisonó.

Reuniones de alto nivel

Durante su estadía en Washington, el ministro Bisonó sostendrá encuentros en la Casa Blanca para discutir la seguridad de la cadena de suministro y el posicionamiento de la República Dominicana en iniciativas como la industria de semiconductores y dispositivos médicos.

Asimismo, en el Departamento de Estado abordará políticas comerciales y de inversión que garanticen acceso a mercados vitales y apoyo técnico a las empresas dominicanas.

De igual modo, su reunión en el Pentágono estará enfocada en la seguridad económica regional y en el papel del país como un hub logístico confiable, un tema cada vez más relevante para la defensa y el comercio estadounidense.

El ministro Bisonó también tendrá una participación central en la XXXIII edición de la SEMDOM, donde presentará las ventajas competitivas del país en materia de seguridad jurídica y diversificación productiva.

Durante su intervención, promoverá los avances de la República Dominicana como un hub logístico seguro y un destino atractivo para la inversión en sectores estratégicos como la manufactura avanzada, la agroindustria, los semiconductores y los dispositivos médicos.