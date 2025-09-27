Precios de los combustibles se mantienen sin variación

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el Gobierno continuará el subsidio a combustibles esenciales para proteger a los consumidores, con la asignación de RD$143.8 millones.

En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$10.89 por galón; el gasoil regular en RD$14.26; el gasoil Óptimo en RD$11.06, y la gasolina Regular en RD$0.33.

Precios de combustibles

Una nota de Industria y Comercio establece que para la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

gasolina premium se venderá a RD$290.10 por galón, manteniendo su precio, al igual que la gasolina regular, que continuará vendiéndose al conusmidor a RD$272.50 por galón.

También el gasoil regular mantendrá invariable su precio, por lo que continuará vendiéndose al pública a RD$224.80 por galón.

Industria y Comercia informó además que el gasoil óptimo mantendrá igual su precio, por lo que el galón se venderá a RD$242.10.

En cambio el Avtur bajará RD$2.09, por lo que el galón se venderá ahora a RD$196.00.

También bajarán de precios el Kerosene, que ahora costará RD$227.20 por galón, bajando RD$2.30, mientras que el fueloil número 6, se venderáa a RD$156.49 por galón, baja ndo RD$0.39.

Además el fueloil 1%S, se venderá a RD$167.96 por galón, bajando RD$3.53.

El Gas licuado de petróleo (GLP), mantendrá igual su precios a RD$137.20 por galón. también el gas natural mantendrá igual su precios a RD$43.97 por metros.

La institución dijo que la tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.13, de las publicaciones diarias del Banco Central.