El Banreservas financia RD$60,000 millones para infraestructuras turísticas

El Banco de Reservas ha financiado RD$60,000 millones en infraestructuras turísticas de República Dominicana, dijo aquí el vicepresidente de Negocios Ysidro García.

García destacó que el doctor Leonardo Aguilera, presidente de la entidad financiera, ha expresado la importancia de estas ferias internacionales, como la Top Resa 2025, donde no solo vienen a otorgar préstamos, sino a exponer la cultura, la estabilidad político-social, la seguridad jurídica, “ y sobre todo, a decirle al mundo lo hermoso que es nuestro país y la calidad de su gente”.

Sostuvo que los dominicanos esperan con brazos abiertos a los inversionistas, para que sus inversiones prosperen en el país.

Cartera en turismo

Dijo García que, desde la pandemia, cuando llegó al Gobierno, la cartera de crédito del sector turístico se acerca a los RD$60,000 millones, “ es decir, el 44% de todos los préstamos que se colocan en la banca nacional corresponden al Banco de Reservas”.

Indicó que de las tres habitaciones que están abiertas en Miches o que se proyectan abrir en el municipio de Miches, en la provincia de El Seibo, cerca del 65% están siendo financiadas por el Banco de Reservas.

Los financimientos

Detalló que el Banreservas no solamente ha otorgado préstamos al turismo, sino también hay aspectos que son complementarios a la actividad turística, como por ejemplo en los puertos.

“Somos los que estamos financiando el puerto en Cabo Rojo, el puerto en Puerto Plata y ahora en las últimas semanas se ha acelerado el desarrollo del Puerto de Samaná”, dijo, agregando además a otros sectores complementarios de la actividad turística, como son los parques temáticos.

Otro aspecto adicional, al que también le están prestando mucha atención son los hoteles de ciudad, específicamente en Santiago, donde hay una fuerte inversión en turismo de salud.

Apoyo a las provincias

García destacó que cerca deRD$60,000 millones, el 44% de la cartera en la banca nacional va a los sectores de la provincia. También apoyan a Puerto Plata y también en el Sur, a hoteles en Santo Domingo y en Manzanillo, es decir, en toda la geografía nacional.

Estabilidad

García enfatizó en la estabilidad del país, paz social, seguridad jurídica y un sistema financiero que apoya al turismo.

Señaló que el Banco Popular y el BHD participaron en Top Resa y otros bancos medianos.

“Es decir, nosotros estamos conscientes de que juntos, sector público y sector privado, acogemos con beneplácito a los inversores extranjeros para que vayan a nuestro país con la seguridad de que sus inversiones van a prosperar”, sostuvo García.

Feria Top Resa

La delegación de Banreservas estuvo encabezada por el vicepresidente de Negocios, Ysidro García, y la vicepresidenta de Negocios Turísticos, Deyanira Pappaterra, junto a ejecutivos de otras áreas. La 46.ª edición de Top Resa, que tuvo como país invitado de honor a la República Dominicana, reunió a tour-operadores, expositores, empresas e inversionistas de diferentes partes del mundo.