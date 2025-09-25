Dan apertura a la edición 27 de la Feria del Libro: Gobierno buscará llevar bibliotecas a todo el país

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto de inauguración que dio inicio oficial a la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), la cual está dedicada al historiador Frank Moya Ponz.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, Peña manifestó que una de las intenciones de la actual gestión de Gobierno es que en todas las comunidades del país exista una biblioteca.

"Queremos que, en todas las comunidades exista una biblioteca viva, abierta y accesible, que sea punto de encuentro, espacio de diálogo, cuna de ideas y descubrimiento de vocaciones. Por eso lanzamos el proyecto La Fiesta de la Lectura, una iniciativa que busca llevar la magia de los libros a cada localidad del país", manifestó Peña.

La vicemandataria exclamó que leer es un "acto de fe" que permite a las personas soñar con un "futuro mejor" y una República Dominicana "más justa".

"Leer es un acto de fe. Leer es un acto de esperanza. Leer es la manera más poderosa de soñar con un mundo mejor. Por eso tengo fe. Fe en que lograremos comprendernos más allá de nuestras diferencias. Fe en que podremos dialogar, convivir y construir un país más justo que el que recibimos. Fe en que nuestros hijos y nietos heredarán un futuro mejor", resaltó.

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, manifestó que que la presente edición pone especial énfasis en la literatura infantil y juvenil, con espacios diseñados para cautivar la imaginación de los más pequeños, al tiempo que destacó innovaciones como la instalación de una Sala de Negocios para internacionalizar las letras dominicanas, la implementación del programa Multiplicando Letras para descentralizar la cultura y el fortalecimiento del Bonolibro como incentivo para el fomento de la lectura.

"(La Feria del Libro) Es la principal convocatoria cultural de nuestro país y uno de los acontecimientos literarios más importantes de la región. Este es, además, un acontecimiento que trasciende lo estrictamente literario para convertirse en un ejercicio de ciudadanía, memoria y futuro. Cada feria del libro es en esencia una metáfora de la noción. Aquí se cruzan la historia y la contemporaneidad, la tradición y la innovación, lo local y lo universal", manifestó Salcedo.

Durante el acto también participó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien destacó la relevancia de la lectura y el papel de la feria como motor de la vida cultural del país.

De igual forma, Frank Moya Pons agradeció la dedicatoria del evento y valoró el reconocimiento a su trayectoria, destacando la importancia de mantener viva la memoria histórica y literaria de la nación.

*La Feria*

La feria se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre y reunirá a 39 editoras y librerías nacionales y 24 internacionales, consolidando su condición de la cita literaria más importante del país.

El ministro Salcedo resaltó que esa fecha será permanente para que de esa manera no coincida con otros eventos importantes del país.

Durante diez días, la feria ofrecerá una programación de más de 600 actividades, que incluirán presentaciones de libros, talleres, conferencias, charlas y coloquios, en un recinto que contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 áreas de exhibición y venta.

Entre los detalles destacados de la presente edición figuran la creación de una Sala de Negocios para fomentar la internacionalización de las letras dominicanas, el programa “Multiplicando Letras”, que llevará actividades a distintas comunidades del país, y la iniciativa del Bonolibro, concebida como un pasaporte cultural que permitirá la distribución gratuita de ejemplares durante el período de celebración de la feria.

*Reconocimiento e invitado de honor*

En el transcurso del acto de apertura de la FILSD se entregó el reconocimiento “Toda una Vida Dedicada al Libro” a Isael Pérez Rodríguez, de Editorial Santuario, por su destacada carrera y su labor en la difusión de la literatura dominicana tanto en el país como en el extranjero.

La Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica participa como invitada de honor, con un pabellón que acogerá a destacadas figuras del mundo editorial para reflexionar sobre el papel de estos encuentros en la circulación de la literatura en la región, hecho que los organizadores destacan como un fortalecimiento de la proyección internacional del evento.