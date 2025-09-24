Canciller dominicano sostiene reunión con su homólogo de Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y su homólogo de la Federación de Rusia, Sergey Lavrov, sostuvieron una reunión en Naciones Unidas en la que conversaron sobre temas de interés bilateral y el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación.

El encuentro sirvió para retomar el intercambio de opiniones respecto a la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití a una misión híbrida con un mandato más sólido.

En ese sentido, el canciller Álvarez enfatizó la importancia que tiene esta fuerza para República Dominicana y toda la región.

Otro de los temas tratados fue la continuación de las conversarciones para la reapertura de vuelos directos entre ambos país con el objetivo de relanzar el turismo de Rusia hacia República Dominicana.

Para esos fines se sostendrán conversaciones entre las autoridades de aeronáutica civil y los ministerios de Turismo de los dos país.

Asimismo, resaltaron la importancia de reactivar el Consejo Conjunto de Comercio e Inversión entre República Dominicana y Rusia, lo cual permitirá dinamizar el comercio bilateral e impulsar mayores beneficios para ambos pueblos.

Con esta reunión los dos países reafirmaron su compromiso para ampliar la cooperación y el intercambio.