Abinader y Marco Rubio destacan cooperación en seguridad regional y crisis haitiana

El presidente Luis Abinader, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron este miércoles un encuentro al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que abordaron temas claves de la agenda bilateral y regional.

De acuerdo con declaraciones atribuidas al viceportavoz principal Tommy Pigott, Rubio subrayó la solidez de la relación entre ambos países y elogió la colaboración del gobierno dominicano en la promoción de la seguridad regional.

En la reunión se discutió el fortalecimiento de la cooperación contra el tráfico ilícito de armas y drogas, así como la necesidad urgente de mantener el apoyo internacional para garantizar la estabilidad en Haití.

En este punto, ambos coincidieron en la importancia de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución que autorice el establecimiento de una Oficina de Apoyo de la ONU para Haití, como parte de los esfuerzos para contener la crisis en ese país.

El presidente Abinader y el secretario Rubio también subrayaron la relevancia de la Cumbre de las Américas como espacio para fomentar la participación del sector privado en el desarrollo del hemisferio.

La Cumbre se celebrará en diciembre en Punta Cana, al este de República Dominicana.

La reunión se produjo en medio de la agenda que desarrolla Abinader en Nueva York, donde llegó el lunes por la noche.

“Seguimos fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Estados Unidos. Una productiva conversación esta mañana con el secretario de Estado Marco Rubio”, publicó Abinader en su cuenta de Instagram.

Tras asistir el martes a la apertura de la Asamblea General de la ONU, este miércoles tiene previsto dirigirse al pleno a las 3:00 de la tarde, según informó su equipo de prensa.

Este encuentro marca la tercera ocasión en el año en que Abinader y Rubio se reúnen. La primera fue en enero, durante la visita de Rubio a Santo Domingo, y la segunda en mayo, en Washington, donde ambos dialogaron sobre la crisis haitiana y otros temas de interés común.