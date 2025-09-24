Abinader en la ONU: Haití vive una “tragedia humana sin precedentes”

El presidente Luis Abinader dijo este miércoles ante la ONU que Haití vive una “tragedia humana sin precedentes” producto de la violencia extrema, el colapso institucional y el control territorial de numerosas bandas criminales “que aterrorizan a la población”.

“La crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para República Dominicana y toda la región”, advirtió Abinader.

El mandatario dominicano dedicó una vez más gran parte de su discurso a la situación del vecino país, donde el 80 % de su capital, Puerto Príncipe, está bajo el control de pandillas criminales.

“La única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos”, dijo.

Abinader recordó que su gobierno y la administración de Donald Trump han clasificado como organizaciones terroristas, y subrayó que esas pandillas “no puede haber negociaciones alguna”.

La Misión Multinacional de Seguridad (MSS), liderada por Kenia, y que surgió en 2023 tras la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, está a punto de vencer en ocho días.

La fuerza policía y militar internacional nació con el objetivo de restablecer el orden público en Haití.

La misión, sin embargo, “aún no ha alcanzado sus obejtivos”, criticó el presidente Abinader, citando la cantidad de efectivos y poco financiamiento como las dos principales barreras.

Por ello, respaldó el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, basado en la propuesta del secretario general Antonio Guterres, para fortalecer la MSS.

El objetivo, explicó, es lograr “una estructura de mando reforzada, metas claras y evaluables, y el apoyo logístico y operativo de una oficina bajo el mando de Naciones Unidas”.

El mandatario también hizo un llamado urgente a los miembros del Consejo, especialmente a los cinco permanentes, a aprobar la resolución sin demoras, recordando que el mandato de la MSS expira el próximo 2 de octubre y que República Dominicana actúa desde la frontera misma del colapso haitiano.

Insistió en la necesidad de revitalizar la ONU y el multilateralismo.

“No es este el porvenir que soñaron nuestros antecesores, ni el presente que merecen nuestros pueblos. La ONU no puede limitarse a registrar crisis: debe ser brújula en la tormenta y faro en la noche”.