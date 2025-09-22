Abinader supervisa avances ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo una visita de supervisión a los trabajos de ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Trasvase a Santo Domingo Norte, que agregará 45 millones de galones diarios a Santo Domingo Este.

Con este proyecto, el gobierno sostiene que aumentará en 50% el agua que se distribuye a Santo Domingo Norte.

Con una inversión que supera los USD$150 millones, este proyecto contempla aumentar la capacidad de producción del acueducto a seis metros cúbicos por segundo, y garantizar la eficiencia en la producción, distribución y almacenamiento de agua potable.

La segunda etapa de la obra posee un avance de más de un 70%, y según las autoridades, para fines de este 2025 se estarían realizando las pruebas correspondientes para entrar en funcionamiento en enero de 2026.

Indicaron que los componentes principales, como la obra de toma, sistemas de bombeo, línea de conducción, depósitos reguladores e infraestructura del módulo de tratamiento serán completados en el transcurso del año.

Además, se culminará la macro-red de distribución y se finalizarán los detalles técnicos del nuevo módulo, incluyendo la estructura metálica y el sistema de electrificación.

Otras soluciones

El mandatario indicó que para 2026 se agregarán dos metros cúbicos al acueducto de Valdesia; así como el inicio de una licitación para un acueducto de 10 metros cúbicos en Hatillo, “que sería la solución, por una década, al Gran Santo Domingo”.

En tanto que, Fellito Suberví, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), calificó como “un acto de responsabilidad del presidente empezar un proyecto que aunque no será concluido en su gestión de gobierno, adecuará el sistema nacional de distribución de agua potable para suplir las demandas de una ciudad que crece rápidamente”.

13 nuevos Comedores Económicos

Posteriormente, el jefe del Estado inauguró de manera simultánea 13 nuevos comedores económicos ubicados en diferentes comunidades del país.

El acto tuvo lugar en la sede central de los Comedores Económicos, ubicada en Los Mina, Santo Domingo Este, donde anunciaron que las comunidades beneficiadas fueron: Sabana Yegua y Guayabal en Azua; Guayubín, en Montecristi; Partido, en Dajabón; Guaymate, en La Romana; Fondo Negro, Fundación y Arroyo Dulce, en Barahona; Clavellina y El Palmar, en Bahoruco; José Francisco Peña Gómez, en Pedernales; Sabana Grande de Palenque, en San Cristóbal y Guachupita, en el Distrito Nacional.

De igual forma, fue habilitada una cocina en la Dirección General de Migración para los extranjeros detenidos.

Con estas nuevas unidades, el Gobierno completa 159 comedores económicos instalados en todo el país durante estos cinco años.

El director general de los Comedores Económicos, Edgar Féliz, expresó que al día de hoy se sirven más de 54 millones de raciones cocidas anuales, además de los programas de distribución de raciones crudas y kits de emergencia que llegan a los sectores más vulnerables en situaciones de calamidad o desastres naturales.

De acuerdo a Féliz, los Comedores Económicos se han convertido en una red nacional de seguridad alimentaria, con cobertura en todas las provincias del país y presencia en barrios y comunidades donde antes no existían servicios públicos de alimentación.