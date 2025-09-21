apagón aila
Abren investigación sobre falla eléctrica interna en Aeropuerto de Las Américas
Aerodom ha informado que el corte se debió a un fallo en una de las seccionadoras internas.
El Departamento Aeroportuario anunció que inició una investigación y solicitado, al mismo tiempo, un informe oficial a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), sobre las causas que provocaron un corte eléctrico en el Aeropuerto Internacional de Las Américas-José Francisco Peña Gómez (AILA).
Por el tipo de operaciones, los aeropuertos mantienen varios protocolos que permitan detectar rápidamente cualquier fallo y activar alternativas inmediatas para garantizar la operatividad.
Afirmaron además que la situación no ha representado riesgo para alguna aeronave, y que tanto el campo aéreo con la torre de control se han mantenido operando con sistemas de respaldo, permitiendo que vuelos continúen aterrizando o despegando.
Otras aeronaves han sido desviadas a aeropuertos alternos para mayores facilidades en tierra, como es el proceso de migración.