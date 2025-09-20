Gobierno proyecta una sustancial y pronta mejoría en el sistema eléctrico

En las próximas semanas y meses, el sistema eléctrico nacional recibirá la incorporación gradual de unos 630 megavatios (MW) de generación, lo que contribuirá a mejorar la estabilidad y confiabilidad del servicio en el país.

Este anuncio fue hecho por el presidente Luis Abinader durante su supervisión a la construcción de la nueva planta eléctrica Energía 2000 en Montecristi. Esta obra, una vez terminada, aportará por sí sola más de 400 MW al sistema.

“Tenemos alrededor de 630 megas entrando en los próximos meses. Ayer estuvimos en Energas, que son unos 130 megas desde San Pedro de Macorís. También tenemos Siva, que aumenta en unos 70 megavatios, y esta planta, que será de 410, irá entrando de manera gradual”, explicó el jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El presidente Abinader destacó la importancia de estos proyectos para el crecimiento del sector, pues al inicio de su gestión la demanda nacional era de 2,700 MW, y actualmente ha subido a 4,100 MW.

Proyectos estratégicos y mejoras en el servicio

Para finales de este año, se esperan otros proyectos energéticos. Además, Abinader anunció que para 2027 y 2028 se sumarán 800 MW y 400 MW adicionales, respectivamente.

El mandatario señaló que la ubicación de estas nuevas plantas en el norte del país, donde la generación históricamente ha sido menor, ayudará a equilibrar el sistema. "Según los expertos, contar con generación en el norte ayuda a estabilizar aún más el sistema interconectado", afirmó.

Sobre la reducción de apagones, Abinader aseguró que se espera una mejora gradual en las próximas dos o tres semanas.

Reconoció que los recientes cortes han sido causados por la combinación de varios factores, como la sequía, que ha afectado la generación hidroeléctrica.

Detalles de la central

La planta Energía 2000, con una capacidad de 414 MW, forma parte de los proyectos estratégicos del Gobierno para garantizar la seguridad energética del país y responder a la creciente demanda.

Con esta visita, el presidente reiteró su apoyo al desarrollo energético e industrial de la región noroeste, proyectando a Manzanillo como un polo estratégico de inversión y crecimiento económico.