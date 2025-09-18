Abinader suspende encuentros con comunidad dominicana en Boston y Nueva York

El presidente Luis Abinader decidió posponer para una fecha por definir, los encuentros que tenía programado con la comunidad dominicana en Boston y en la ciudad de Nueva York.

La información está contenida en un comunicado de la Dirección de Prensa del presidente, en el que también se aseguró que esta decisión se tomó debido a que "el tiempo es poco para dedicarle a la pujante comunidad dominicana de Boston, así como con distinguidos sectores y empresarios de prestigio de la ciudad".

El jefe de Estado también consideró que la comunidad dominicana en el exterior es pujante y merece una "atención especial" y de mayor tiempo, por lo que se reunirá con estos sectores en otra fecha.

"La nueva fecha para los encuentros con la comunidad dominicana en Boston y Nueva York será anunciada oportunamente", leía parte del comunicado.

Mientras tanto, el mandatario continuará su agenda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como estaba establecida, que incluyen un discurso ante el organismo internacional y encuentros bilaterales de alto nivel.

Los encuentros que el mandatario sostendrá le permitiran fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de interés mutuo.

Entre los reuniones bilaterales que el presidente Luis Abinader tendrá están:

Un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

De igual modo, una cena recepción con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como un encuentro con el ex primer ministro británico Tony Blair.