Abinader supervisa construcción del paso a desnivel en Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar

El presidente de la República, Luis Abinader, realizó la noche de este miércoles una supervisión personal de los trabajos de construcción del paso a desnivel ubicado en la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, una de las obras de infraestructura vial más importantes en ejecución en Santo Domingo.

“Esta noche me detuve en la construcción del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar para supervisar personalmente los avances de esta importante obra. Seguimos trabajando, intensamente, para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad de los dominicanos”, expresó el mandatario.

La construcción del paso a desnivel forma parte del conjunto de proyectos de infraestructura financiados gracias a los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato de concesión de Aerodom con el Estado dominicano, lo que ha permitido destinar fondos adicionales a iniciativas estratégicas para mejorar la conectividad en Santo Domingo y otras zonas del país.

El Gobierno afirmó que esta obra tendrá un impacto directo en la reducción de los congestionamientos en una de las intersecciones más transitadas de la capital, beneficiando a miles de conductores y ciudadanos que diariamente transitan por este punto.