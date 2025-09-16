Faride advierte “no habrá impunidad” en caso de cinco abatidos por policías

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró el lunes que “no habrá impunidad” en la investigación sobre el caso de los cinco hombres que murieron a manos de agentes de la Policía Nacional, durante un supuesto enfrentamiento a tiros la semana pasada en la provincia Santiago.

“Podemos garantizar es que desde aquí no habrá ninguna impunidad. Estamos trabajando por la transparencia y por hacer una reforma y una transformación basada en el respeto a los derechos de todas las personas y del debido proceso”, sostuvo Raful.

La funcionaria informó que el caso ya está en manos del ministerio público, por lo que evitó ofrecer detalles sobre la cantidad de agentes suspendidos o implicados, al tiempo que calificó la investigación como compleja.

"Ya esta investigación está en manos del Ministerio Público. No quiero revelar detalles; en su momento se van a dar a conocer los nombres de las personas y la responsabilidad penal de cada uno de los agentes involucrados", expresó.

De momento, se desconoce la cantidad e identidad de los policías que participaron en el caso.

Un caso “bochornoso”

La ministra Raful también calificó el supuesto enfrentamiento como “bochornoso” y “lamentable”. La acción de los uniformados, investigados por el ministerio público, aún no ha sido esclarecida por las autoridades.

"La misión de la Policía Nacional es proteger y servir a la ciudadanía. Cuando esta misión se cumple, cuenta con todo nuestro apoyo y reconocimiento. Pero cuando se aparta de la ley y de su principio, corresponde que actúe el sistema de consecuencias sin excepciones, como hasta el momento se está realizando", dijo la ministra.

Informó que de manera paralela la Policía Nacional ya inició un proceso disciplinario interno, que comenzó con la suspensión de los agentes involucrados en la Dirección Regional Cibao Central.

"El compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader es y ha sido bastante claro: respaldar todas las acciones correctas de la policía y garantizar sanciones firmes en aquellos casos que no lo son", afirmó la ministra.

Raful subrayó que el Ministerio de Interior y Policía mantiene abiertas sus líneas para recibir denuncias de la ciudadanía sobre este y otros casos, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes.

Los ciudadanos pueden comunicarse a través del número 849-253-8298, así como mediante la línea Castelisco 788, disponible de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, además del número 247, también habilitado para recibir información relacionada con el caso.

Raful aseguró que la ciudadanía contará con toda la colaboración del Ministerio y de la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido.

La ministra habló del tema con periodistas durante una rueda de prensa desde el Palacio de la Policía Nacional, después de que concluyera la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el Luis presidente Abinader.

Policía señala vínculo

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los cinco fallecidos eran supuestos miembros de una estructura criminal vinculada al crimen organizado.

Sin embargo, el director general de la institución, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, admitió que al menos dos de los abatidos podrían haber sido víctimas colaterales, lo que ha generado inquietud pública sobre la legitimidad del operativo.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como: Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “El Charly” o “Charli Chasc”), Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, y José Vladimir Valerio Estévez, propietario de la peluquería donde ocurrió el hecho.

Familiares del barbero Valerio Estévez alegan que su pariente y un cliente no tenían nada que ver con los demás abatidos, y han acusado a los agentes de la Policía de actuar de manera desproporcionada.