Viviendas alrededor de cárceles dificulta colocación de bloqueadores de señales, dice Guido Gómez

Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), aseguró que en cinco cárceles del país, los internos no pueden hacer llamadas ni usar el internet, por el bloqueo oficial.

Al revelar que aun el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delitos se hacen con teléfonos “robados y desde las cárceles”, debido a que “eso es una industria”, indicó que se están tomando medidas para mitigar esta modalidad del crimen.

“Se identificaron cinco centros carcelarios, con la intención de colocar un bloqueo, por qué se hizo de esa manera, porque hay un problema de carácter técnico, que en recinto donde el nivel de población caracteriza el entorno dificultad el bloqueo”, dijo Gómez Mazara al tiempo de indicar que los mejores ejemplos son las cárceles de Najayo y La Victoria.

Al ser entrevistado las periodistas por Anibelca Rosario y Marisol Mendoza en “Más Cerca”, explicó que los centros donde ya se instalaron los bloqueadores no se pueden definir por nombres por “la creatividad delictiva de los privados de libertad”, pero están ubicados “dos en el Cibao, una en el este y una en el sur”.

Indicó que una privada de libertad en uno de los centros penitenciarios que ya cuenta con bloqueadores de señal “tenía ocho millones de pesos en una cuenta de banco depositados, porque ella era consultora de brujería”.

Gómez Mazara explicó que Indotel ha llegado a un acuerdo con las prestadoras de servicios telefónicos para que cualquier persona que adquiera una tarjeta SIM “tiene que tirarse fotos, cédulas y huellas digitales”.

De igual forma, el funcionario indicó que el Indotel, como parte del sistema de Nacional de Alerta denominado Ambert, y en estado de prueba, integrara la señal de los televisores en la emisión de la advertencia oficial que se emitirá ante desapariciones, hechos de tránsito y fenómenos atmosféricos de impacto mayor, entre otros.

Dijo además que, en esta primera fase, se han concentrado en el Gran Santo Domingo, Santiago, que ha encabezado la lista de los desaparecidos en los últimos cinco años y San Juan de la Maguana.

El también dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) llamó a sus compañeros respetar los plazos y dedicarse a una buena gestión política.