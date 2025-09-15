EEUU pide a RD designar director ante la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito

El presidente Luis Abinader dio a conocer que Estados Unidos pidió al país designar un director ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

El anuncio fue realizado por Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, durante el espacio LA Semanal con la Prensa.

Márquez destacó que Estados Unidos es firme partidario de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDD), por lo que el Gobierno estadounidense realizó esta propuesta debido a las prácticas sólidas contra el control de drogas que ha presentado el Gobierno dominicano.

“El Gobierno de los Estados Unidos propone, debido al sólido historial de compromiso con la onud y las prácticas sólidas con respecto al control de drogas, y los enfoques antidelincuencia; que el Gobierno de la República Dominicana presente un candidato para el puesto de director ejecutivo de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito”, reveló la funcionaria norteamericana.

Por su parte, Abinader sostuvo que 182,815 personas han sido detenidas 2021 a 2025 por tráfico, microtrafico, lavado de activos y delitos conexos.

Asimismo, 226,046 kilogramos de drogas han sido decomisados, de las cuales, 158,672.94 kilogramos fueron en el territorio nacional y 67,373.79 kilogramos fueron en el extranjero, mediante de acciones conjuntas de inteligencia.

En cuanto a dinero, se ha decomisado más de 13 millones de dólares y 188 millones de pesos.