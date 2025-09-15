El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por la vicepresidenta, Raquel Peña, aprobó la modificación al reglamento 1-19 que rige la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Nancy Salcedo, miembro del CNM, se refirió específicamente a artículo cuatro sobre hacer las entrevistas públicas o no a los jueces que serán evaluados para ser ratificados o no.

“Esta evaluación va a corresponder a los informes que anualmente desde 2019 esos jueces mandan a través de la Secretaría a la Consultoría”, dijo Salcedo.

Indicó que estos informes estarán publicados en el portal web del CNM, y cada ciudadano podrá ver el desempeño de los jueces y hacer sus observaciones.

Video CNM aprueba modificación de reglamento para evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia





Inicialmente, cinco jueces de la Suprema Corte debían ser evaluados, pero tras la renuncia del magistrado Napoleón Estévez, actual presidente del Tribunal Constitucional, y la decisión del magistrado Blas Fernández de no optar por la reelección, solo tres serán objeto del proceso.

Los tres jueces que serán evaluados son Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes ya han cumplido siete años en sus cargos.

Definen cronograma

Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura definió el cronograma para la evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Salcedo manifestó que además de evaluar los jueces de la SCJ, y los candidatos interesados en las vacantes; también serán evaluados los jueces del Tribunal Superior Electoral.

Manifestó que el CNM tiene pautado para el próximo dos de octubre, y prevén que para el 28 de noviembre estén juramentados tanto los jueces de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral.