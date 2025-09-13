Cambio de horario en el tránsito mejora un 30% tiempo de recorrido en DN

Tras más de dos meses aplicando una medida centrada en desescalar el horario laboral de empleados y funcionarios, el Gobierno asegura reflejar mejoría en la circulación del tránsito en el Distrito Nacional.

Según informó ayer el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) al Listín Diario, las autoridades han visualizado una "mejoría superior al 30% en el tiempo de recorrido" que realizan los conductores en las vías del polígono central.

Así lo expresó el encargado del Departamento de Planes de Movilidad del Intrant, Edgar Santana, quien aseguró que la capital del país ha percibido un impacto positivo, desde la implementación de la medida el pasado 1 de julio.

“Hemos evidenciado que se ha visto una mejoría superior el 30% del tiempo de recorrido de la persona que destaco en ese tiempo”, dijo durante una conversación con reporteros de este medio de comunicación.

De acuerdo con las cifras oficiales compartidas ayer por el Ministerio de la Administración Pública (MAP) al Listín Diario, alrededor de 70,000 empleados del 95% de las instituciones que operan en el Gran Santo Domingo integran en la actualidad el plan. Esto permite, según explicó el técnico de la entidad, que en las horas “donde se visualizaba los picos, tanto en horas de la mañana como de la tarde,” las principales vías perciban una descongestión.

“Esto ha llevado a que no se encuentren todos los usuarios de las vías en el mismo momento, y eso ha ayudado a que la carga vehicular se reparta a lo largo de las horas pico”, afirmó.

El proceso para “determinar” este “logro” estuvo basado en la realización de un estudio para evaluar el volumen del tráfico. Santana indicó que hasta la fecha no han podido repetir el mecanismo debido al reingreso de los estudiantes al nuevo año escolar. No obstante, adelantó que lo realizarán luego de la apertura total de las escuelas en el polígono central

“Tenemos pendiente hacerlo nuevamente y principalmente hacer tiempos de recorrido y demora, cuando la situación escolar esté en su momento normal. Todavía hay personas que iniciaron (en estos días), hay escuelas que iniciaron esta semana, tienen un periodo de adaptación, estamos esperando a que ese periodo de adaptación culmine para tomar el dato preciso”, manifestó.

Horario laboral gubernamental

La iniciativa divide a los representantes del Poder Ejecutivo en dos grupos: empleados que entrarán a las 7:00 de la mañana para salir a las 3:00 de la tarde y los demás que tendrán el horario de las 7:30 de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde.

“Instituciones que reciben más de 2,000 visitas al mes en atención al ciudadano deberán establecer dos turnos, uno de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y otro de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche”, indica la ordenanza del MAP.

Además, esta indica que las instituciones públicas, con presencia en el gran Santo Domingo, deberán asignar el 70% de su personal en uno de los dos horarios antes señalados.

Mientras que “el treinta por ciento (30%) restante podrá permanecer en su horario regular actual o como la institución correspondiente disponga”.

La medida establece que las instituciones que sobrepasen las dos mil visitas al mes, “en atención al ciudadano, deberán establecer dos turnos, el primero iniciando a las 7:00 de la mañana, y finalizando a las 2:00 de la tarde, y el segundo turno iniciando a las 2:00 de la tarde, y finalizando a las 9:00 de la noche”