Gobierno dominicano repudia ataque de Israel contra Hamás en Catar

El Gobierno dominicano manifestó este jueves su repudio hacia el ataque perpetrado por Israel en Doha, Qatar, al calificarlo de una violación de la soberanía de ese Estado y del derecho internacional.

A través de la cuenta de X del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno comunicó estar convencido de que el diálogo sostenido es la única vía para lograr la paz y resolver los conflictos entre Estados.

“El Gobierno dominicano repudia el ataque perpetrado por Israel en territorio del Estado de Catar, al constituir este hecho una violación de su soberanía y del derecho internacional. República Dominicana está convencida de que la única vía para lograr la paz y resolver de manera duradera los conflictos entre Estados, es a través del diálogo sostenido y tesonero”, apuntó el Gobierno dominicano.

Este jueves, Israel lanzó un bombardeo dirigido a los líderes de Hamás desde la capital de Qatar, Doha, mientras estos estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás declaró que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

Por su parte, el bombardeo también se ha cobrado la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.