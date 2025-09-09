Propuestas de regularización a mano de obra extranjera están en informe final del diálogo sobre crisis haitiana

Dentro de las más de 150 iniciativas contenidas en el informe final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, se encuentran contenidas "propuestas concretas" sobre un posible plan de regularización de la mano de obra extranjera.

La información fue otorgada por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, luego de que sostuvieran una reunión con el presidente Luis Abinader en donde se le fue entregado el documento con todas las propuestas.

"Yo no voy a elaborar sobre eso, pero sí, eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso, el tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar ese tema", manifestó Toribio al conversar con los medios de comunicación luego de culminada la reunión en el Palacio Nacional.

Reunión con los demás expresidentes

Como parte del proceso de socialización y consulta, el CES entregará el informe a los exmandatarios de la República Dominicana, en un calendario que se desarrollará de la siguiente manera: miércoles 10 de septiembre, 10:00 a. m., entrega al expresidente Danilo Medina; jueves 11 de septiembre, 4:00 p. m., entrega al expresidente Hipólito Mejía; y el martes 16 de septiembre, 10:00 a. m., entrega al expresidente Leonel Fernández.

El contenido del documento se hará público el próximo martes 16 de septiembre a las 2:00 de la tarde, tras haber sido entregado a todos los expresidentes.

No dio detalles

Toribio manifestó que hasta tanto el documento no se haga público el 16 de octubre, no se otorgarán más detalles sobre el informe final que contempla 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas que condensan e integran los acuerdos arribados de seis mesas temáticas en las que participaron representantes del sector social, laboral, empresarial, de la sociedad civil organizada, representantes del presidente Abinader y representantes de los tres expresidentes.

Mecanismo de seguimiento

El presidente del CES sí indicó que se propuso la creación de un mecanismo de seguimiento a la aplicación de esos consensos.

"Ese mecanismo es para que no solamente se quede en algo bien escrito sino que haya la posibilidad de darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos que tuvieron a bien elaborar y presentar representantes del sector político como del sector social, laboral y empresarial", añadió.

En un comunicado de prensa enviado por la Presidencia de la República, se reseñó que Abinader valoró el esfuerzo de concertación y el compromiso de los sectores nacionales para aportar soluciones responsables frente a la crisis haitiana.

La actividad contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, General Carlos Fernández Onofre; el viceministro de Desarrollo Social, Alexis Jiménez; y el viceministro de Hacienda, Alexis Cruz.

Además, estuvieron presentes Ana Selman, secretaria general del CES; César Dargán y Luis Miura, representantes del sector empresarial; Rafael Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río, representantes del sector sindical; y por el sector social, Pablo Viñas y Patricia Gómez.