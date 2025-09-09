¿Cumplió Abinader su promesa de un sistema eléctrico más fuerte?

Siendo aún candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader lanzó un programa de gobierno para las elecciones de 2020, apuntando problemas que tenía el país y sus propuestas para mejorarlos. Entre ellos, señaló a los apagones y la inestabilidad eléctrica, situaciones que aseguró resolvería una vez llegado al poder.

“Hacia un país sin apagones y con energía eléctrica de calidad”, así inició Abinader sus propuestas para mejorar el servicio de energía en el país, planteando que, en ese momento, había un problema de “apagones” que persiste “más de medio siglo” y que no se ha logrado solucionar a pesar de todas las inversiones realizadas por el Estado y el sector privado.

El PRM en ese momento indicó que múltiples evaluaciones técnicas independientes sobre el sector habían identificado las principales problemáticas. Plantando como bandera, que ellos llegando al poder se disponían a solucionarlas.

“El Partido Revolucionario Moderno enfrentará y superará desde el gobierno la profunda crisis del sector eléctrico basado en una estrategia integral de largo plazo y que incluye un programa de acciones inmediatas en los diferentes subsectores: generación, transmisión, distribución y comercialización, regulación y expansión de las energías renovables”, dijo.

Dentro de la gran cantidad de promesas realizadas para mejorar el sector eléctrico, Listín Diario tomó frases para verificarlas y hacer un proceso de fact-checking a cada una de ellas para finalmente otorgar una calificación sobre si se cumplió o no.

Para otorgarle un orden a las promesas, hemos utilizado los propios segmentos de mejora que dispuso el PRM en su plan de gobierno: Actualizar y fortalecer el marco jurídico e institucional, generar energía térmica y ampliar las renovables, desarrollar el sistema nacional de transmisión y mejorar la distribución y comercialización.

Esta entrega de fact-checking fue dividida en dos publicaciones, siendo esta la primera parte, donde se colocaran las promesas dentro del segmento “Actualizar y fortalecer el marco jurídico e institucional” y una segunda con los restantes que puede leer en un vínculo incluido dentro de esta nota.

Actualizar y fortalecer el marco jurídico e institucional

Promesa Cumplida con demora

Fundamento: El gobierno sí cesó la intermediación de la CDEEE y cedió 38 contratos a las EDES, pero lo hizo en mayo de 2021, es decir, nueve meses después del inicio de gestión y fuera del plazo de seis meses comprometido.

El decreto 342-20 dispuso la liquidación de la CDEEE “a ser ejecutada con la mayor celeridad posible”, así como la transferencia de atribuciones, funciones y facultades, remitiéndose al Ministerio de Energía y Minas y creando la “Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Clicdeee).

Más adelante, en el año 2022, el presidente Abinader promulgó la Ley que suprimió la CDEEE y la UERS, colocándole el número 365-55.

Promesa Incumplida

Fundamento: Aunque durante este período se avanzó en ordenar el sector, muestra de esto es la eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), logrando transferir funciones y reducir la dispersión institucional, lo prometido puntualmente en este apartado no se cumplió.

La CNE no fue incorporada como viceministerio: al día de hoy sigue siendo un organismo público descentralizado adscrito al MEM, con patrimonio propio, según su propia ficha institucional y el portal del MEM. Sumado a esto, no hay a la fecha ley alguna que la convierta en viceministerio.

Misma situación, aunque no mencionada puntualmente en la promesa, atraviesa la Dirección General de Minería, el Servicio Geológico Nacional (SGN) y otros organismos descentralizados con incidencia en el sector de energía y minas.

Promesa Incumplida

Fundamento: La Ley General de Electricidad y su Reglamento, en su artículo 21, siguen estableciendo que las empresas del sector deben aportar hasta 1% de sus ventas para financiar a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Esa obligación no ha sido derogada ni sustituida por financiamiento exclusivo vía presupuesto. Tampoco hay registro de una propuesta de modificación de la legislación vigente. Sin embargo, en el 2023 el presidente Abinader promulgó el decreto 523-23 que modifica y actualiza el reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad, pero sin impacto en esta área.

Promesa Incumplida

Fundamento: No hubo reforma legal que cambiara el mecanismo. De hecho, durante el período 2022–2025 los miembros/autoridades de la SIE siguieron siendo designados por decreto presidencial, lo que evidencia que el esquema se mantiene. El actual orden y elección está establecido en el artículo 31 de la Ley General de Electricidad. No. 125-01.

Al igual que en la promesa anterior, para realizar esta debía de ejecutarse una modificación a la ley vigente, cosa que no ha sucedido.Tampoco hay registro de intento de ejecutar esta disposición. Solo se puede mencionar la promulgación del decreto 523-23 que modifica y actualiza el reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad, pero sin impacto en esta área.

Promesa Incumplida

Fundamento: Desde el gobierno nunca se ha anunciado la creación del “FISE”, ni se ha introducido, depositado o conocido alguna iniciativa de ley para darle forma a este organismo o alguno con facultades similares a las planteadas.

Con respecto al Fonper, continúa operando con regularidad. Hay memorias, informes y otros archivos en su portal de transparencia que indican su continuidad (para el 2025 tienen un presupuesto aprobado de RD$2,410,411,039), a pesar de los anuncios hechos por el presidente. Actualmente, esta entidad es dirigida por José Florentino Rodríguez, quien también fue nombrado por Abinader, mediante el decreto 591-24, como vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

El Fonper estuvo vinculado con múltiples irregularidades y procesos de presunta corrupción, tras concluir el segundo mandato de Danilo Medina. Su expresidente, Fernando Rosa, fue uno de los presuntos responsables, mencionado en el caso Antipulpo. Finalmente, quedó descargado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de la acusación de desfalcar al Estado Dominicano por una cifra de más de cinco mil millones de pesos.

Promesa Incumplida

Fundamento: Como se mencionó en promesas pasadas, no se aprobó una reforma de la Ley 125-01 que incorpore ese mandato de publicación en 30 días con sanciones; las reformas relevantes de este periodo se enfocaron en otros aspectos como la supresión de la CDEEEy la UERS o los ajustes a la reglamentación de la legislación mencionada, pero no en la cláusula de transparencia específica prometida.

Tampoco existe evidencia ni registro de algún intento por parte del gobierno o congresista de intentar modificar este aspecto.

Promesa incumplida

Fundamento: El incentivo vigente para autoproductores o uso propio sigue en “hasta 40%” de la inversión en equipos.

En una comunicación sobre aprobación de incentivos, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reiteraba que el incentivo para autoproductores sigue siendo de hasta 40 por ciento, por lo que no hay norma que lo haya restituido al 75 por ciento, dispuesto previamente, para ciertos casos, en la Ley 57-07 en el artículo 12.

Dentro de la Ley 253-12, específicamente en su artículo 32, se redujo esta proporción al 40 por ciento y hasta la fecha no se ha modificado. Esto también lo confirma la Dirección General de Impuestos Internos en una misiva dirigida a un usuario, en el año 2024, que consultó sobre el procedimiento para acogerse a los créditos fiscales en energías renovables.

Promesa Incumplida

Fundamento: No hubo modificación al artículo 110 en ese sentido. La redacción vigente continúa exigiendo licitaciones públicas supervisadas por la Superintendencia de Electricidad (SIE) en su artículo 31 y, en la práctica normativa, se mantiene el límite histórico de 80 por ciento por contratos con un 20 por ciento mínimo.

No existen evidencias públicas sobre una iniciativa para aprobar una propuesta de llevar la contratación al 100% con un 20% mínimo de corto plazo. Reiterando también lo comentado previamente, no han existido indicios para cambiar la Ley General de Electricidad.

Promesa Incumplida

Fundamento: No existe una ley aprobada en el periodo 2020-2025 que establezca topes a los costos operativos de estas entidades. Tampoco existe públicamente alguna propuesta, dentro de estos años, que busque ejecutar esta propuesta.

El compendio legal vigente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) no registra una norma de ese tipo. Además, en 2024 los gastos operativos de las EDES aumentaron y las pérdidas siguieron altas.

Promesa Incumplida

Fundamento: A la fecha sigue vigente la Ley 112-00 de Hidrocarburos y, por tanto, el mismo régimen de precios, impuestos y revisiones periódicas.

En 2022, el Poder Ejecutivo propuso reformarla, pero no se aprobó una nueva “ley de combustibles”. Posteriormente, se promulgó la Ley 37-25 en 2025, sobre exploración y explotación de hidrocarburos, no la ley integral de combustibles prometida.