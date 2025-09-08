Fonper: La institución “corrupta” que Abinader prometió eliminar

Catalogada por el presidente Luis Abinader como una institución que “ha generado innumerables casos de corrupción” y sin futuro, ya que supuestamente estaba en planes de ser eliminada, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) continúa vigente y con un alto presupuesto que supera incluso la de otras entidades gubernamentales.

Creado por la Ley número 124-01 con el propósito de administrar la participación accionaria del Estado Dominicano en las empresas que fueron capitalizadas o reformadas y dedicar ese patrimonio para el desarrollo y combatir la pobreza, el Fonper fue vinculada desde inicios del presente gobierno como una entidad bajo la cual se realizaron múltiples irregularidades cuando Fernando Rosa la dirigía.

Rosa fue colocado en el puesto de presidente de esta entidad con el decreto número 423-05, estando de manera ininterrumpida hasta la salida del último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) (agosto 2020) y unos pocos días antes de que asumiera el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader anunciaba su eliminación.

Irregularidades

Unos meses después iniciaría el caso Antipulpo donde se menciona a Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez y otros pasados funcionarios, vinculados a irregularidades que habría mantenido el Fonper.

En noviembre del 2020, el Ministerio Público detuvo a estos funcionarios, a quienes se les colocó luego medidas de coerción, acusándolos de irregularidades en compras, nóminas y uso del Fonper en un “entramado” liderado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

Sumado a esto, en el año 2021, la Cámara de Cuentas publicó una investigación sobre el Fonper y determino que hubo 259 millones de pesos en pagos a personas sin trabajar y beneficiarios con lazos familiares en cargos públicos. Además, se vinculó a una fundación de la hermana de Danilo, Lucía Medina, como beneficiaria de fondos sin auditoría.

Fonper Actualmente

A pocos meses de culminar el quinto año del presidente Abinader en el poder, aún no cumple con su “promesa” de eliminar el Fonper, a pesar del anuncio hecho y la forma de catalogarlo. Inclusive, poco después de que asumió el poder, designó a José Eurípides Florentino Rodríguez para dirigir el órgano que sigue funcionando el día de hoy.

Los fondos que usa actualmente esa entidad siguen siendo a discreción de su presidente y para “programas social” que buscan, supuestamente, combatir la pobreza y promover el desarrollo, a la espera que de supuestamente se disuelva.

Para el presente año, el Fonper maneja un presupuesto aprobado, según su portal de transparencia, de más de 2 mil millones de pesos, de los cuales unos 374 millones van destinados al pago de sueldos, prestaciones, compensaciones, incentivos, dietas, bonificaciones y otros aspectos destinados a recursos humanos.

En nómina fija, hay unos 88 empleados, dice no contar con personal contratado y hay unos 29 militares también ligados a la institución.

Dentro de sus últimas novedades publicadas está una nota de prensa donde un equipo técnico realizó la supervisión de una nueva “escalera de emergencias” del edificio que da sede al Fonper y la firma de un acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Durante el año 2021 los senadores conocieron un proyecto de ley que buscaba crear una entidad que sustituyera el Fonper, siendo aprobado en una primera lectura, pero luego el mismo no siguió siendo debatido por los legisladores, perimiendo y siendo archivados en el Congreso Nacional.