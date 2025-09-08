Abinader sobre incidente entre diputada y seguridad: “Cosas de mal gusto que no deberían pasar"

El presidente de la República, Luis Abinader, se refirió este lunes al incidente que protagonizaron la diputada de Puerto Plata, Fiordaliza Estévez, y una mujer del equipo de seguridad presidencial el pasado sábado.

El mandatario indicó que se enteró del hecho al ver la televisión, al momento que calificó el incidente como “cosas de mal gusto que no deberían pasar”.

“Yo me enteré en la televisión, son cosas de mal gusto que no deberían pasar, y por eso establecemos un protocolo especial y hacemos anuncios”, dijo el presidente en LA Semanal con la Prensa.

Precisó que el día del conflicto realizó ocho actividades, y aunque ese nivel de incidentes en mínimo, se debe evitar que ocurran.

La diputada Fiordaliza Estévez y una miembro del cuerpo de seguridad presidencial se enfrentaron durante inauguración del puente de Bajabonico en Altamira, Puerto Plata.

Según informó, al momento de su llegada Abinader reaizaba el corte de cinta, por lo que reclamó que se le permitiera la entrada.

Sin embargo, los miembros de la seguridad presidencial que resguardaban un perímetro del área explicaron que ya en ese momento no era posible el acceso.

Ante esto, se produjo un altercado que incluyó manoteos y una bofetada entre ambas damas, situación que provocó que otros agentes de seguridad intervinieran.