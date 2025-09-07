Gobierno paraliza 15 torres en construcción en el Distrito Nacional por falta de "seguridad y salud"

El Ministerio de Trabajo informó que, durante operativos especiales focalizados en sectores de la construcción del Distrito Nacional, fueron paralizadas 15 obras de construcción por presentar "falta de seguridad y salud, que ponían en peligro la integridad física de los trabajadores".

Como resultado de las jornadas de inspección, fueron levantadas 380 actas, de las cuales 304 son de apercibimiento o advertencia sobre incumplimiento y 76 de infracciones, tales como falta de comité mixto de seguridad y salud; señalización, provisión de equipos de protección personal; botiquines de primeros auxilios y extintores.

Mientras que, en materia de violación al Código de Trabajo, están la falta de planilla de personal fijo y tenerla visible; presentación de la planilla de personal móvil u ocasional, nacionalización del trabajo, pago del salario mínimo de ley, no pago de vacaciones, salario extraordinario y no libro de visitas.

En ese sentido el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sostuvo que los trabajadores de la construcción y el entorno donde son edificadas las torres tienen que contar con seguridad, y la forma de hacerlo es utilizando los equipos necesarios para prevenir cualquier tipo de accidente.

Olivares señaló, además, que las inspecciones tienen el propósito de concientizar y conducir a los constructores a cumplir estrictamente con las normas que rigen la seguridad y la salud en las construcciones, así como los derechos de los trabajadores.

De su lado, Nicaury De la Cruz, coordinadora de los operativos de Inspección, explicó que al momento de la supervisión de una de las torres se presenció la caída de un trabajador, sin lesiones de gravedad, por no contar con las herramientas de seguridad, demostrando así la importancia de la aplicación del Reglamento 522-06, la Resolución 04-07, el Código de Trabajo, la Constitución de la República y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese orden, Héctor Romero, coordinador de Higiene y Seguridad, señaló que de acuerdo al referido reglamento no se cumplía la obligatoriedad del empleador de proteger al empleado ante los riesgos laborales.

Agregó: “Las construcciones no tenían las líneas de vida, los trabajadores no se encontraban con los equipos de protección necesarios para su labor y las señalizaciones de peligro no estaban en el área”.

Además, indicó, no contaban con botiquines de seguridad, las escaleras con barandas inadecuadas, la parte perimetral de la torre no tenía baranda de caída y los huecos de ascensores estaban abiertos.

El Ministerio de Trabajo recordó que el Reglamento 522-06 da facultad al inspector de trabajo para que, en caso de peligro inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, ordene inmediatamente las medidas necesarias, incluyendo la paralización de las actividades.

De acuerdo al Convenio 81, en su artículo 13, los inspectores del trabajo están facultados para tomar medidas a fin de eliminar los defectos observados en la instalación, en el montaje o en los métodos de trabajo que, según ellos, constituyan razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores.

En el encuentro en que se ofrecieron las declaraciones participaron, además, Ángel Mora, director de Gabinete; Yuri Ruiz, director de Inspección; Pedro Gago y Juan Ramón Ventura, asesores, entre otros.