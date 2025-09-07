¿Quién es Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, el nuevo comandante general de la Armada Dominicana?

Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez fue ascendido el pasado viernes a vicealmirante y designado comandante general de la Armada Dominicana mediante el decreto 516-25, sustituyendo al vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez.

Nació el 27 de diciembre del año 1968 en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Es el segundo hijo del matrimonio de la señora Minda Martínez de la Cruz y el señor Jacinto B. Crisóstomo Guzmán.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) y ha cursado diplomados en gestión gerencial, relaciones públicas y conflictos armados.

En el extranjero recibió formación en operaciones conjuntas (Norfolk, Virginia, Estados Unidos), coordinación interagencial y combate al terrorismo (California), y en el Curso Superior de Desarrollo Nacional en Taipéi, Taiwán, entre otros.

Realizó sus estudios primarios en el Politécnico Virgen de la Altagracia y el Colegio San Marcos, sus estudios secundarios en el Liceo Matutino Ramón Emilio Jiménez.

Ingresó en octubre de 1986 a la entonces Escuela Naval de la Marina de Guerra, hoy Academia Naval “Vicealmirante Cesar A. De Windt Lavandier”, ARD, y egresó el 18 de diciembre del 1990 con el grado de alférez de fragata.

Desde entonces ha ocupado múltiples funciones como jefe de estudios de la Academia Naval, oficial ejecutivo Base Naval 27 de Febrero, subdirector de la División de Personal y Orden, subdirector de la División de Inteligencia Naval, subdirector de la División de Operaciones Navales, jefe de estudios y subdirector administrativo de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN).

Así también como director del Comando Naval de Educación y Entrenamiento, director de Relaciones Públicas, director general de Organización y Doctrina de la Armada, director del Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas, director de la Academia Naval Valm. “Cesar de Windt Lavandier” de la Armada.

Además, fue director de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval de la Armada, director administrativo de la Comandancia General de la ARD, director general de Dragas, Presas y Balizamiento de la ARD, inspector general de la ARD, subcomandante general de la ARD y, en la actualidad, comandante general de la Armada de República Dominicana.

En el ámbito académico, realizó diferentes cursos como el de infantería, protección de instalaciones portuarias, comando y estado mayor naval, optimización de capacidades gerenciales, relaciones, política y relaciones internacionales.

A bordo de las unidades navales de la Armada, se desempeñó como segundo comandante del buque tanque “Capitán Boetegui” BT-5; segundo comandante del guardacostas “Betelgeuse” GC-102; segundo comandante del remolcador “Enriquillo” RM-22; comandante de la lancha de desembarco “Neyba” LDP-303 y comandante del guardacostas “Proción” CG-103.