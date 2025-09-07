Abinader lanza programa de titulación

El presidente Luis Abinader puso en marcha un programa de titulación que, de acuerdo al Gobierno, beneficiará a más de 25 mil personas, impactando directamente a más de 5,000 familias de los sectores Celestino, en San Marcos y El Javillar que podrán obtener sus títulos de propiedad definitivos en Puerto Plata.

Durante el acto, Abinader afirmó que esta es la primera vez que participa en el lanzamiento de un programa de titulación, asegurando que la iniciativa tiene un doble objetivo.

El primero sería transformar un programa de compra del sector privado en entrega directa de títulos, y segundo, aprovechar su visita a la provincia para reforzar la cohesión social y el desarrollo local.

El jefe del Estado dijo que hasta la fecha se han entregado más de 130 mil títulos, y que hay en proceso alrededor de 150 mil en todo el territorio nacional, una cifra histórica que refleja su compromiso con la población.

El presidente explicó que este programa respeta los derechos de propiedad, comprando a los dueños originales y transfiriendo los títulos a las familias beneficiadas.

Además, aseguró que la reciente aprobación de la Ley de Bien de Familia, que permitirá a los titulares hipotecar, vender o traspasar sus propiedades a sus familiares, así como acceder a financiamiento formal para la construcción de viviendas o negocios.

Estos trabajos técnicos, sociales y legales, que lleva a cabo la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect) junto a Bienes Nacionales (BN), se desarrollan en la parcela 175 del Distrito Catastral No. 09.

El mandatario también anunció mejoras en infraestructura para la comunidad de San Marcos, incluyendo la construcción de aceras y contenes, así como la pavimentación de calles, con el objetivo de transformar la zona de manera integral.

El director de la Utect, Duarte Méndez Peña, informó que a partir de este domingo las brigadas de titulación iniciarán los levantamientos técnicos en la zona de impacto.

Además, señaló que este nuevo proyecto se suma a otros dos que están en proceso en Villa Montellano, específicamente en Belloso y Luperón, donde más de 4,000 familias también resultarán beneficiadas.

“Estamos hablando de que, en un plazo de unos meses, la Revolución de la Titulación que encabeza nuestro presidente Luis Abinader cambiará la vida de 25 mil puertoplateños, otorgándoles su título de propiedad definitivo totalmente gratis”, expresó.

Méndez Peña presentó al agrimensor José Rafael González, quien tendrá a su cargo la coordinación de todo el proceso de levantamientos parcelarios.

Asimismo, explicó que el equipo estará debidamente identificado con uniforme y carné institucional, y trabajará de manera continua hasta cumplir con esta importante misión.

Al concluir sus palabras, el director ejecutivo de Titulación exhortó a los beneficiarios del plan a colaborar limpiando sus linderos, permaneciendo atentos y disponibles durante los levantamientos de las brigadas, ya que esta cooperación resulta vital para que el proceso se desarrolle con agilidad, eficiencia y transparencia.