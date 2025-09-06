Abinader entrega carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, que conecta Puerto Plata con Montecristi

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, la cual conecta a Puerto Plata con Montecristi, para abrir nuevo horizonte de desarrollo para todo el litoral norte dinamizando el comercio y la agricultura.

La vía tiene una extensión de 23.2 kilómetros y un ancho promedio de 9.40 metros. Su puesta en funcionamiento favorecerá el comercio local, fortalecerá la producción agrícola y ganadera, y potenciará el turismo, al facilitar el acceso a los principales atractivos naturales y zonas costeras.

En el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó la importancia de la carretera cuya inversión fue de RD$ 1,224 millones y beneficia a varias comunidades de las provincias Puerto Plata y Montecristi.

El funcionario informó que, además de esta obra, el presidente Abinader entregará en la zona otras infraestructuras construidas por el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión conjunta superior a RD$ 1,500 millones de pesos.

Asimismo, recordó que el Gobierno avanza en proyectos viales clave para la región, como la carretera Santiago Rodríguez; Martín García Guayubín; los tramos Tillo Palma-Ramadero y Laguna Verde-Palo Verde, así como la rehabilitación del camino Estrecho Barrancón-La Isabela Histórica, de 17 kilómetros.

Estrella también destacó la construcción de la circunvalación de Navarrete y los estudios en marcha para extender la vía hasta Esperanza, lo que permitirá una mejor conexión con Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Montecristi.

La carretera atraviesa un área de creciente desarrollo turístico y se construyó de un parador fotográfico en la ladera de una colina del paraje Agua de La Palma, desde donde se puede apreciar la belleza de la costa de Punta Rucia y La Ensenada.

Detalles de la obra

Los trabajos, ejecutados por la empresa Asfalcon, incluyeron la colocación de relleno, subbase y base, la aplicación de hormigón asfáltico caliente y la señalización horizontal y vertical.

Asimismo, se estabilizaron los taludes con geomalla y se ejecutaron construcciones complementarias como aceras, contenes, canaletas de hormigón, un puente cajón, cruces de alcantarillas e imprimación de la vía.

Otro de los atractivos de este proyecto es la construcción de un parador turístico y un mirador panorámico, que permitirán a residentes y visitantes disfrutar plenamente de la belleza natural de la región.