Pasaportes abrió solicitud de compra de boletas para juegos de Lidom valorada en RD$ 225 mil

La Dirección General de Pasaportes abrió una solicitud de compras de boletas de juegos de la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), valorada en su totalidad en RD$ 225 mil pesos.

Ese monto está dividido en dos partes. La primera está compuesta por la compra de seis paquetes de 25 boletas de palco AA, mientras que la segunda consta de tres paquetes de 25 boletas, también en palco AA.

En ambos casos, el costo del paquete individual de 25 partidos es de RD$ 25 mil.

De manera similar, en la parte de la solicitud de compra que se detalla el “plan de entrega estimado”, Pasaportes indicó que la fecha de entrega debe ser “inmediata”.

Así lo refleja el acta de adjudicación, donde se afirmó que la solicitud se hizo pública a través de los portales debidos el pasado miércoles y que ese mismo día fue adjudicada por entidad “Club Atlético Licey Inc” ese mismo día.

Igualmente, en ese documento describió la razón de la adjudicación a la referida empresa por ser la “única propuesta y que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y con los requisitos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas”.

Hasta el momento, la Dirección General de Pasaportes no ha comunicado públicamente la razón de esta compra, para qué serán utilizadas o quienes las usarán.