Danilo Medina dice relación con Maxy Montilla, su cuñado, era cordial pero no cercana

El expresidente Danilo Medina expresó que la relación que tiene con su cuñado Maxy Gerardo Montilla, hermano de su esposa Cándida Montilla, "eran cordiales", pero no cercanas.

"Debo decir que eran relaciones cordiales, no te puedo decir que eran buenas o que eran malas, pero cordiales", dijo Medina durante una entrevista telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM.

El exmandatario explicó que no tenía una relación de socializar eventos con Montilla, ni tenía relaciones laborales debido a que este no fue parte de su gobierno, ni tampoco relaciones políticas porque no militó en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) "y mucho menos relaciones económicas".

Medina agregó en el programa radial Sol de la Mañana que lo que puede decir es que "tal vez" Montilla votó por él en las dos veces que participó como candidato presidencial, pero resaltó una vez más que estos no tenían ningún tipo de vinculación política.

"Mi vinculación con Maxy únicamente es que él es medio hermano de mi esposa y en ese sentido es mi cuñado, pero más allá Maxy ha tenido su vida independiente y yo, la mía, nunca me ha pedido favores, lo veía muy poco", manifestó el presidente del PLD.

Enfatizó que durante su gestión de gobierno, "si lo vi tres o cuatro veces, fueron muchas veces. Él ha tenido una vida muy independiente a la vida nuestra".

El exgobernante manifestó que su cuñado ha hecho su vida "y yo la mía, él se ha desarrollado en el mundo empresarial, especialmente en los negocios, y yo en la vida política. Ni él es político ni yo soy negociante".

Sobre el conflicto, Medina señaló que Montilla no le pidió algún tipo de consejo y que al momento de firmar el acuerdo con el Ministerio Público no le pidió opción.

Destacó que sobre este acuerdo, él le comunicó a su hermana (Cándida Montilla) que había llegado a ese acuerdo, pero ella no estuvo de acuerdo, por lo que Cándida le pidió que visitara a Medina para que le explicara el contenido del pacto.

Medina relató en el programa la conversación que tuvo con su cuñado: "Él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y yo le pregunté que en que consistía ese acuerdo. Entonces me explicó que mediante ese acuerdo él cedía sus bienes a cambio de que lo dejaran tranquilo y en libertad".

La respuesta que el exmandatario le dió a Maxy Montilla, según su relato, fue la siguiente: "Bueno tú habrás cedido tus bienes, pero tu también has cedido tu honor tu dignidad y tu integridad y eso yo no creo que tenga precio".

"Tú has conseguido no estar tras las rejas de una prisión, pero estás detrás de las rejas de la sociedad y eso es absolutamente incomparable. Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo, pero como tú no me pediste mi opinión, yo no tengo por qué exigirte que me la des, porque tú no me debes porque darme ninguna opinión; esa fue tu decisión y es tu decisión, pero yo no comparto eso", contó Medina que le dijo.

MAXY MONTILLA Y SUS EMPRESAS DEVOLVERÁN MÁS DE RD$3,000 MILLONES AL ESTADO

Maxy Gerardo Montilla Sierra acordó con el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acordó con un grupo de sus empresas aceptar su responsabilidad penal y autorizar el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

Esta desición llevará a Montilla a pagar una indemnización de RD$ 600 millones a la Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), así como también a la Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.

Además, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90 y autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

Montilla deberá disolver, en un plazo de dos años, las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.