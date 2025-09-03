Gobierno designa al “Cártel de los Soles” como organización terrorista

El Gobierno ha declarado oficialmente al grupo armado Cártel de los Soles como una organización terrorista.

Esta medida, contenida en el decreto 500-25 de este 2 de septiembre de 2025, instruye a las agencias de inteligencia y seguridad del Estado a tomar medidas preventivas contra cualquier posible incursión del grupo en territorio dominicano o contra intereses nacionales en el extranjero.

La decisión se basa en el mandato constitucional de combatir actividades criminales transnacionales que amenacen la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional.

El decreto también instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a notificar la designación a organismos internacionales y socios estratégicos de la República Dominicana, y a coordinar con instancias multilaterales para aplicar las sanciones y medidas de cooperación pertinentes bajo el derecho internacional.

Antecedentes de la designación por EE. UU.

Aunque la República Dominicana ha tomado esta medida de forma independiente, la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista no es nueva en el ámbito internacional.

El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha calificado a esta organización como una de las principales responsables del tráfico de drogas ilícitas hacia EE. UU., imponiendo sanciones a sus líderes y miembros.

La designación de una organización narcotraficante como terrorista es una estrategia clave de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional.

Este enfoque permite a las autoridades estadounidenses congelar activos, prohibir transacciones financieras y sancionar a individuos o entidades asociadas con estos grupos.

Lucha contra las drogas y el fentanilo

República Dominicana ha sido reconocida por su liderazgo regional en el combate al narcotráfico, incluyendo las drogas sintéticas como el fentanilo.

En septiembre de 2024, el país, junto a Bélgica, fue seleccionado para codirigir la lucha contra las drogas sintéticas en el Caribe y Europa en el marco de la Cumbre de Líderes de la Coalición Mundial para hacer frente a la Amenaza de las Drogas Sintéticas.

Esta designación se debe a la estrategia y las acciones del gobierno dominicano para enfrentar esta amenaza, que incluye la incautación de grandes cantidades de drogas y la cooperación internacional.

Bandas haitianas

En febrero de 2025, el presidente Luis Abinader declaró a las bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas.

Esta medida, anunciada en un discurso ante el Congreso, permite que cualquier persona que pertenezca a estas bandas y que sea capturada en territorio dominicano sea juzgada bajo las leyes antiterroristas del país.

Esta decisión fue tomada en respuesta al recrudecimiento de la violencia en Haití y el “desinterés” de la comunidad internacional, según palabras del mandatario.

Con esta declaración, República Dominicana endurece su postura de seguridad y migratoria frente a la crisis en el país vecino.

Puntos clave sobre la organización

El "Cártel de los Soles" es una organización criminal y de narcotráfico que se originó en la década de 1990. A diferencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa en México, no es una estructura jerárquica con un solo líder visible.

Se les acusa de facilitar y controlar el tráfico de drogas, principalmente cocaína, que pasa por Venezuela, a menudo en colaboración con otros grupos criminales transnacionales.

Gobiernos como el de Estados Unidos, Argentina, Paraguay y la República Dominicana han calificado a esta organización como terrorista.

Esta designación es una estrategia para combatirla de manera más agresiva, permitiendo la imposición de sanciones financieras y el congelamiento de activos.