Abinader realiza recorrido durante prueba dinámica en Línea 2C del Metro de Santo Domingo

El presidente Luis Abinader realizó este miércoles un recorrido durante la prueba dinámica de la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo que inicia en la estación María Montez en el km 9 de la Autopista Duarte hasta la nueva terminal de Los Alcarrizos.

Se trata de una obra que busca mejorar la movilidad y seguridad vial, permitiendo a los usuarios ahorrar hasta un 60% el tiempo de desplazamiento, según las autoridades.

“Las pruebas anteriores han sido satisfactorias tanto en términos mecánicos como estructurales de acuerdo informes de compañías supervisoras” explicó el jefe de Estado al llegar a la estación Pablo Adón Guzmán en Los Alcarrizos.

Aseguró además que todo va según lo proyectado y esta nueva línea de transporte será entregada en febrero de 2026.

También añadió que en la estación Pablo Adón Guzmán se proyecta instalar un punto GOB, para seguir acercando los servicios del Gobierno a la población.

Con esta prueba se reafirma la calidad y modernidad de la Línea 2C y el Gobierno continúa dotando al país de un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente con gran impacto social.

A la fecha se encuentra en etapa de terminación, trabajándose la impermeabilización de estructuras, pintura, paisajismo y detalles en las estaciones.

LA OBRA

La línea 2C del Metro de Santo Domingo es una extensión de este sistema de transporte que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, exhibiendo una longitud de 7.3 kilómetros.

Las cinco estaciones fueron nombradas en honor a figuras destacadas de la cultura y el deporte dominicano: Pedro Martínez (kilómetro 9 y medio); Franklin Mieses Burgos (Autopista Duarte esquina avenida Monumental); 27 de Febrero (kilómetro 13); Freddy Gatón Arce (kilómetro 14); y Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos).

El proyecto incluye un túnel de 940 metros que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera y contempla la construcción de una vía marginal de 6.5 km con tres carriles, paralela a la Autopista Duarte, convirtiéndose esta última en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9.

INVERSIÓN

El director de la OPRET, Rafael Santos Pérez, que acompañó al presidente Abinader durante todo el recorrido, indicó que esta es una de las inversiones más relevantes en transporte público en la historia del país, con un monto de RD$ 30,000 millones.

También acompañaron al presidente, los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; sin cartera, Deligne Ascensión; el director general de la Policía Nacional, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta y los alcaldes de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña y de Los Alcarrizos, Junior Santos.