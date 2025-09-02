Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Gobierno

Catalino Correa

Presidente Abinader designa a Catalino Correa Hiciano como nuevo gerente del Bandex

Hiciano sustituye a Juan Alberto Mustafá Michel, quien asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias

Avatar del Sauro Scalella
Sauro Scalella
Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader mediante el decreto 498-25 designó este martes a Catalino Correa Hiciano como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex).

Hiciano sustituye a Juan Alberto Mustafá Michel, quien asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias.

Formación de Correa Hiciano

Correa Hiciano tiene una sólida formación académica: es contador público autorizado, graduado de la Universidad Organización y Método (O&M), con una maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y una maestría en Administración de Negocios, con concentración en Operaciones (MBA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Asimismo, se ha especializado en la prevención del fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Cuenta además con una vasta experiencia profesional, tanto en el sector público como en el privado. Ha desempeñado diversos roles importantes, entre ellos: contador en la Secretaría de Salud Pública; auditor externo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Tesorero Nacional, donde gestionó las finanzas del país asegurando la correcta administración de los fondos públicos; y Contralor General de la República Dominicana, cargo en el que tuvo a su cargo la fiscalización interna y la evaluación del manejo de los recursos públicos.

Del mismo modo, fue director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), donde lideró la transformación tecnológica y fortaleció los procesos de distribución de subsidios sociales para las personas más necesitadas.

