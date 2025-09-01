Ministro de Turismo inaugura calles en Sosúa-Puerto Plata

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró ayer domingo la reconstrucción de varias vías en el turístico municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

Los trabajos tuvieron una inversión superior a los 96 millones de pesos.

Las vías favorecidas con la reconstrucción total fueron las calles Bajada del Tablón, La Gallera, Benigno Lantigua y Circuito de calles sector Valedor del municipio de Sosúa.

Este era un recllamo que por años venían haciendo los residentes en las calles que desde ayer han tenido un cambio total en sus condiciones

Al destacar las obras, el ministro Collado manifestó que el bienestar y crecimiento del turismo debe sentirse en las comunidades.

“Creemos en un turismo que impacte positivamente en las comunidades, en su gente. Y estas obras que inauguramos son el mejor reflejo de ello”, sostuvo.

El funcionario aseguró en el acto de inauguración de las calles, que está convencido de que donde “llega el turismo, llega el desarrollo”.

La longitud total de intervención es de 4.35 kilómetros de rodadura de hormigón asfáltica, la construcción acera, contenes, y badenes

La obra incluye, la creación de un sistema de drenaje pluvial mediante imbornales y filtrantes, además de su señalización horizontal y vertical.

Mientrasl la calle Gregorio Luperón tiene un alcance de intervención de 550 metros de longitud, con seis metros de ancho y carpeta de rodadura en hormigón asfáltico de dos pulgadas de espesor.

También los trabajos incluyeron la reconstrucción de cunetas trapezoidales laterales y señalización vertical.

Inversión de la obra

La obra fue realizada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), a un costo total de RD$95,974,800

En el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, empresarios turísticos y dirigentes comunitarios, de la provincia de Puerto Plata y el municipio de Sosúa.