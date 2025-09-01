Abinader indica preguntar al Senado sobre retraso en envío de Ley de Residuos Sólidos

Durante la edición de LA Semanal del pasado 28 de julio el presidente Luis Abinader anunció su decisión de observar las variaciones a la Ley de Residuos Sólidos, para mejorar diversos “errores y situaciones que deben corregirse”.

El mandatario ha reiterado en varias ocasiones, incluyendo la más reciente Semanal, que ya tiene listas “las observaciones a realizar” y que solo se encuentra a la espera de que el Senado le remita el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras legislativas.

Sin embargo, a pesar de que el mismo fue aprobado el pasado 23 de julio, la Cámara Alta aún no ha enviado la pieza hacia el Poder Ejecutivo.

Al ser cuestionado sobre la razón de la tardanza en el envío, Abinader exclamó que eso “deben de preguntárselo” al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Tras ser contactado por el LISTÍN DIARIO, De los Santos manifestó que están en un proceso de estudio, junto al Gobierno, para ayudar al primer mandatario en la elaboración de la observación que presentará en los próximos días.

Es por esta razón, según explicó, que la Presidencia de la República aún no tiene la ley; no obstante, aclaró que no la necesitan debido a que conocen los artículos alterados.

“Sí, pero ellos la conocen, ellos conocen perfectamente la ley, y estamos trabajando de la mano. Estamos socializando y estamos trabajando de la mano para preparar lo que son las observaciones”, reiteró De los Santos al conversar el pasado jueves con este medio.