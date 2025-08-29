Industria Militar Dominicana recibe reconocimiento por innovación y avances

La Industria Militar Dominicana (IMDOM) del Ministerio de Defensa fue galardonada durante la tercera edición del Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025, iniciativa organizada por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).

El reconocimiento fue recibido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, en representación de la institución, en un acto celebrado en el salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton.

La distinción otorgada a IMDOM obedece a sus avances en innovación y modernización productiva.

Entre esos logros se destacan el incremento de las capacidades en el área textil, lo que ha permitido dotar a las Fuerzas Armadas de autosuficiencia en uniformes.

También la puesta en marcha de la planta de ensamblaje de vehículos, que ya produce ambulancias al servicio del Sistema Nacional de Emergencias, fortaleciendo de manera significativa la capacidad de respuesta del país ante situaciones críticas.

Durante la ceremonia, el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, resaltó que IMDOM constituye un ejemplo de innovación aplicada con visión estratégica.

Citó que la entidad combina eficiencia industrial con aportes de alto impacto para la seguridad nacional y el desarrollo del país. Asimismo, subrayó que este reconocimiento distingue a las instituciones y empresas que impulsan la transformación tecnológica y la competitividad de la República Dominicana.