Establecen una oficina regional del CLAD en el país

Con el Ministerio de Administración Pública (MAP), como anfitrión, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) estableció en República Dominicana una oficina regional o subsede poniendo de manifiesto el reconocimiento el liderazgo del país en la región.

En el marco de una visita oficial, la ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck, acompañada del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, realizó el corte de cinta que dejó en funcionamiento las oficinas, ubicadas en el séptimo piso del MAP.

La apertura se materializó mediante la firma de un acuerdo bilateral entre el CLAD y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), cuyo propósito es la articulación de planes y proyectos nacionales y regionales alineados con las prioridades de los Estados miembros.

Durante el acto de inauguración, el ministro Freund expresó su agradecimiento por la confianza depositada en el país para la apertura de esta oficina regional del CLAD en el MAP. Destacó que este paso constituye un reconocimiento al trabajo que, durante los últimos cinco años, ha impulsado la gestión del presidente Luis Abinader en favor de la institucionalización de la administración pública y del fortalecimiento del Estado.

“Inaugurar la primera subsede del CLAD en el MAP es una muestra del avance institucional del país, convirtiéndonos en un referente de modernización que se encuentra jugando un rol protagónico en todos los aspectos que impactan la administración pública”.

La ministra Dweck, en su calidad de presidenta del Consejo Directivo del CLAD, manifestó que la instalación de la subregional del organismo en República Dominicana refleja el compromiso del país con la integración y el fortalecimiento de la administración pública en la región.

“Esta oficina será un punto de encuentro para promover la innovación en la gestión pública, facilitar la cooperación técnica y fortalecer la formación de servidores públicos, contribuyendo así a consolidar un Estado capaz de promover el desarrollo sostenible y la democracia”.

Asimismo, el secretario del CLAD, Conrado Ramos, resaltó el modelo institucional de la República Dominicana, catalogándolo como “ejemplo” de las demás regiones por su voluntad política para reformar la administración pública.

Desde esta nueva subsede se articularan planes y proyectos de beneficio para las administraciones públicas de Latinoamérica, siendo la primera vez que el organismo internacional tiene oficinas de representación en alguno de sus 24 Estados miembros.

La oficina de representación concentrará gran parte del trabajo en una agenda vinculada a la modernización del Estado y el desarrollo de escenarios para la formulación de políticas públicas relacionadas al cambio climático al igual que las alianzas pública-privadas.

La apertura de la oficina se realiza en el marco de que la República Dominicana será sede del XXXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, pautado para el 2026, lo que permitirá una interacción más directa y permanente entre el país y el organismo internacional.

Encuentro bilateral

Previo al acto de inauguración, los ministros Freund y Dweck sostuvieron una reunión bilateral en donde compartieron experiencias, así como el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la gestión pública y el desarrollo institucional.