Personal de Agricultura bajo investigación por presunto uso indebido de fondos

El Ministerio de Agricultura ha iniciado una investigación interna que involucra a miembros de sus departamentos de seguridad y finanzas.

Según un comunicado oficial, el personal implicado ha sido suspendido de sus funciones hasta tanto se aclare el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad.

Según informes, entre los suspendidos se encuentran Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio, y el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar.

El Ministerio aseguró que, una vez concluida la investigación, que fue iniciada hace dos semanas, se informará a la opinión pública y, si es necesario, se actuará conforme a la ley.

La institución subrayó que se rige por un "comité de ética permanente" que garantiza la buena conducta y el uso correcto de los recursos del Estado.

También aclarara que, hasta el momento, no hay ningún funcionario detenido o bajo investigación de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) o la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Nuevas designaciones en seguridad

En relación con esta situación, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, emitió una resolución el pasado 19 de agosto designando un nuevo equipo de seguridad:

El coronel Rafael Antonio Lara Díaz, de la Policía Nacional, fue nombrado director del Departamento de Seguridad Militar del Ministerio, y el mayor Omni Omar López Meran, de la Fuerza Aérea Dominicana, fue designado ayudante del director.

Mientras que el coronel Freddy Schuwer Febrillet, de la Policía Nacional, asumió como coordinador de seguridad de planta y el teniente coronel Pedro Paúl de la Cruz, también del cuerpo de orden público, fue asignado como supervisor de servicio.

La resolución deja sin efecto las designaciones anteriores, incluidas las resoluciones RES-MARD-220-80 y 81, con fecha de 19 y 22 de octubre de 2020.

¿Qué es una investigación interna?

Una investigación interna de una institución del Estado es un proceso formal y administrativo llevado a cabo por la propia entidad para examinar y esclarecer posibles irregularidades, malas conductas o incumplimientos de las normativas internas por parte de sus funcionarios o empleados.

El objetivo principal de una investigación interna es determinar si se ha producido una falta, quiénes son los responsables y qué medidas correctivas o disciplinarias deben aplicarse.

Es un proceso administrativo, no judicial. Aunque puede derivar en uno si se encuentran indicios de delito, su naturaleza inicial es administrativa y se rige por las propias normas de la institución.

Es ordenada por la máxima autoridad de la institución, al tener conocimiento de una posible irregularidad. El enfoque está en recopilar pruebas, testimonios y documentos para establecer la verdad.