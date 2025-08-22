Gabinete de Transporte coordina acciones para aliviar el tránsito en zonas escolares

El Gabinete de Transporte, a través del plan "RD se mueve", coordina acciones para mejorar la movilidad vehicular en el entorno de más de 20 centros educativos del Distrito Nacional, a propósito del inicio del año escolar el próximo lunes 25.

Las medidas incluyen: Patrones de circulación recomendados para los padres; canalización de carriles con conos para la recogida y dejada de estudiantes; salidas con horarios escalonados por nivel; promoción del uso de vehículos compartidos o transporte colectivo privado; asistencia de agentes de tránsito y señalización de zonas escolares por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Entre los colegios identificados como "críticos" se encuentran el Quisqueya, Loyola, Claret, Preescolar Montessori, Calasanz, Movearte, Luis Muñoz Rivera, Secundaria Babeque, Lux Mundi, King Christian School y el Saint George School.

Estos centros impactan el tráfico en corredores viales como las avenidas J. F. Kennedy, 27 de Febrero, Gustavo Mejía Ricart, Tiradentes, Independencia, Teodoro Chassereau (Privada), Mirador Sur y Roberto Pastoriza, así como la calle Camino Chiquito, entre otras.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) dispondrá de personal para asistir estas medidas en más de 35 intersecciones ubicadas cerca de los 23 colegios mencionados.

Estas acciones fueron presentadas durante una reunión del Gabinete de Transporte, encabezada por su coordinador, el ingeniero Deligne Ascención, con representantes de entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la DIGESETT, el Ministerio de Educación, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y la Asociación de Colegios Privados.

Ascención, coordinador del gabinete, exhortó a los colegios privados a implementar el transporte masivo de estudiantes para contribuir con la fluidez del tránsito y reducir la presión sobre los padres que deben llevar y buscar a sus hijos.

El plan "RD se mueve" es una iniciativa del gobierno dominicano para transformar la movilidad urbana en Santo Domingo y en todo el país.

Está integrado por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el INTRANT, la DIGESETT, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y la OMSA.