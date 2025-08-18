Con expresiones de despido y agradecimiento, funcionarios acogen decreto del presidente Abinader

Este domingo, el presidente Luis Abinader decidió realizar diversos cambios que modifican la dirección de algunas instituciones para continuar, según informa, fortaleciendo áreas estratégicas del Gobierno.

Con la emisión del decreto presidencial 461-25, el mandatario ordenó al entonces director ejecutivo del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, intercambiar su posición con el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Leonardo Aguilera.

Pereyra compartió esta noche un audiovisual en las redes sociales para despedirse del puesto que ocupó desde el año 2020, fecha en la cual comenzó el primer mandato gubernamental del mandatario Abinader.

“Después de cinco años al frente de Banreservas cierro con gran satisfacción una etapa de valiosos aprendizajes e innumerables logros que sin dudas marcaron un antes y un después en la historia del banco y nuestro país”, expresó el funcionario.

Aseguró que durante ese periodo la entidad se convirtió en “un verdadero motor” del desarrollo nacional, a través del apoyo entregado a los sectores productivos y la contribución al bienestar de la población.

Pereyra indica que el enfoque cercano implementado en su gestión, “combinado con una constante innovación”, permitió alcanzar “cifras históricas”. Como es el caso de bancarizar a casi un millón de dominicanos y recibir en representación del órgano financiero más de 100 reconocimientos internacionales.

Asimismo, destacó que el Banreservas se posicionó como el primer banco nacional en abrir oficinas de representación en países del exterior.

“Estas iniciativas situaron el nombre de nuestro país más allá de nuestras fronteras. Agradezco a cada colaborador que me acompañó…”, dijo en la publicación realizada en su cuenta de Instagram.

Pereyra, quien pasa a Refidomsa, afirmó que su compromiso con el país continuará desde la función que asuma en el futuro.

“Este capítulo termina de manera muy exitosa, pero mi compromiso con la República Dominicana no termina, porque siempre estaré al servicio de nuestro país, desde donde me toque servir, seguiré trabajando con la misma entrega para cumplir con los objetivos…”, finalizó diciendo.

Agradecimientos

El presidente Abinader realizó, también, otras designaciones, colocando a Félix Antonio Reyna como nuevo director de la Dirección de Estrategia y Comunicaciones Gubernamental (Diecom), que antes era dirigida por Homero Figueroa.

“Agradezco la confianza depositada en mí por el presidente Luis Abinader para asumir la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia”, expresó Reyna a través de su cuenta de X

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) fue nombrado Adolfo Pérez de León, quien deja atrás la dirección del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal).

“Agradezco una vez más al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en mí. Estoy seguro de que en Inabie nos espera una gran labor. Estoy firme, comprometido a seguir aportando a nuestro país con transparencia y vocación de servicio”, manifestó Pérez en su cuenta de X.

Nuevas designaciones

El periodista Alberto Caminero fue nombrado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente. Como subdirector de la Diecom fue designado Abel José Guzmán Then, periodista y analista político, quien ha ejercido como editor y columnista en medios de circulación nacional y posee experiencia en gestión de equipos periodísticos y análisis de coyuntura política y social.

El ingeniero Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA);

El doctor Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. La comunicadora Xiomara Guante asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.