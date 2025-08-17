Decreto: Edward Guzmán Padilla es el nuevo director ejecutivo del Senasa

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo a Edward Guzmán Padilla como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en sustitución de Santiago Hazim.

Hasta el momento de su nombramiento, Guzmán se desempeñaba como gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Según la información disponible en el portal de esa institución, es médico egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), con una maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá-OISS, y otra en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina (UCA).

Exviceministro

Su trayectoria incluye experiencia en el sector público. El 17 de agosto de 2020, mediante el decreto 355-20, el presidente Abinader lo nombró viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas).

Desde esa posición integró el Gabinete de Salud del Gobierno y asumió la responsabilidad del acelerador para adultos mayores dentro del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 “Vacúnate RD”.

Docente

Edward Guzmán es, además, especialista en Economía y Gestión de la Salud, también ejerce como docente universitario en la PUCMM, donde imparte las asignaturas Principios de Salud Pública y Marco Legal y Ético de la Seguridad Social, ambas correspondientes al programa de la maestría en Gestión en Salud.

Antes de ocupar el cargo de viceministro, trabajó como encargado del Departamento de Auditoría Médica de la gerencia de salud del Senasa, lideró el proyecto “Senasa Cuida de Ti” y coordinó el Contrato Macro entre el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Senasa. Posteriormente, asumió la gerencia general del CNSS, función que desempeñaba hasta su reciente designación.

En su cuenta personal de Instagram, Guzmán se describe como un apasionado de la salud y los deportes, así como esposo, padre, hijo y hermano.