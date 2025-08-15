Gobierno dice más del 60% de jóvenes del programa 14-24 logran inserción laboral en el país

Este viernes, el presidente Luis Abinader encabezó la novena graduación del programa “Oportunidad 14-24”, una iniciativa del Gabinete de Política Social que tiene el objetivo de formar a jóvenes con capacitaciones técnicas para promover la inserción laboral en el país.

Durante el acto realizado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 2,848 jóvenes procedentes de 9 provincias del territorio nacional participaron en la clausura del programa gubernamental, convirtiéndose así en parte de la lista de graduandos.

Enger José Hernández, de 19 años de edad, fue el estudiante meritorio que representó a los demás egresados al compartir en un discurso las palabras de agradecimiento frente al primer mandatario. Este joven, al igual que otros, es egresado de la ruta formativa de “auxiliar en ventas y secretariados” del Centro Tecnológico Comunitario (CTC) situado en Los Alcarrizos.

“Antes de llegar a este programa era bachicher y no me encontraba haciendo nada. Aunque quería realizar algunos cursos técnicos, un amigo me recomendó el programa y decidí entrar. Me sorprendió que teníamos la opción de hacer una pasantía remunerada o un emprendimiento”, explicó.

Hernández es uno de los integrantes que optó por desarrollar un pequeño negocio solicitando el financiamiento bancario “capital semilla”, opción que disponen algunas entidades para respaldar a nuevos y pequeños comerciantes.

“He podido empezar donde resido una cafetería nombrada Sabor Nítido, en la cual estoy vendiendo tostadas, empanadas, jugos naturales, entre otros productos y una que otra chuchería”, expresó.

Manifestando alegría al hablar, destacó que esa acción le ha permitido ayudar a su familia, “ya que mi madre es ama de casa y mi padre, trabajador independiente. Con los ingresos aporto a la casa y sigo invirtiendo en el negocio para poder crecer”.

“Además de esto, me pude inscribir en la UASD para estudiar una licenciatura en publicidad”, resaltó.

Uno de los sueños de Enger es tener algún día su propia empresa de promoción comunicacional para ofrecerles empleos a jóvenes que, como él, quisieran alcanzar la superación profesional.

El egresado Enger Santana ofreciendo el discurso principal de la graduación.Fuente externa

25,000 graduandos

El coordinador del Gabinete, Tony Peña, informó que una de las metas es alcanzar los 25,000 graduandos, superando los más de 19,300 registrados hasta agosto de 2025. Esta será alcanzada en próximas ceremonias que “también encabezará” el presidente Abinader.

“Entre emprendurismo y empleos, unos 60% o 70% (de los graduandos son insertados laborales). Le pagamos la pasantía y quedan debidamente organizados, o muchos van por el emprendimiento, crean una pequeña empresa y pueden coger un préstamo también… Lo importante es que estamos rescatando jóvenes”, dijo Peña a reporteros antes de comenzar la actividad.