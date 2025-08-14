La Circunvalación de Baní queda formalmente abierta al tráfico del Sur

El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Obras Publicas, Eduardo Estrella, dejaron inaugurada este jueves la avenida de circunvalación de Baní, una obra demandada por los banilejos y conductores del sur por más 20 años.

El primer mandatario de la nación, al hacer uso de palabra dijo, que la conclusión y entrega de esta autovía, mas que una obra de infraestructura vial, “es un acto de justicia”, ya que ha sido una demanda de los banilejos y de todo el sur dominicano por mas de 30 o 40 años.

Acompañaron también al Presidente Abinader en este acto inaugural del bulevar de Baní, el expresidente Hipólito Mejía, funcionarios palaciegos, una amplia representación de congresistas del sur, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios y autoridades locales, así como un público numeroso que aplaudió con entusiasmo la apertura oficial de esta anhelada autovía, que sacaría del centro de esta ciudad el caos que provocan conductores de vehículos pesados que la cruzan día por día .

Circunvalación Baní.José Paliza

El costo de la obra es de 7 mil 700 millones de pesos , según detalló en su discurso el ministro Eduardo Estrella.

Estrella, explicó que esta carretera es una de las mas importantes del sur, porque consta de 19.8 kilómetros de extensión y 17 puentes que la cruzan desde su inicio en Ojo de Agua, hacia el este donde empalma con la carretera Sánchez y hasta la comunidad de Galión, al oeste, donde entra de nuevo a la carretera Sánchez.

Tanto el senador de Peravia, Julito Fulcar, como el senador de Barahona Moisés Ayala, destacaron la importancia de esta Avenida de Circunvalación para el desarrollo y crecimiento económico de la Baní y las demás provincias del sur.

Estiman su importancia desde el punto de vista social y económico, no solo porque saca el trafico pesado de los vehículos que cruzan la ciudad de Baní, sino que evitará los tediosos papones que se originan en esta ciudad y permitirá el ahorro de combustible y de tiempo para ir y regresar desde la capital a la región sur.

Circunvalación de BaníPresidencia

La obra fue bendecida por el obispo de la Diósecis de Baní Ocoa y San Cristobal, Faustino Burgos Brisman.

Tanto el Presidente Abinader, como el ministro Estrella, pidieron a los banilejos ser celosos con el cuidado de esta vía para que no sea arrabalizada por ocupantes improvisados.

El presidente Abinader fue declarado mediante resolución del Ayuntamiento de Villa Sombrero, como Huésped distinguido de esta comunidad por donde cruza la vía, además fue obsequiado con una canasta conteniendo mangos y dulces de esta localidad.