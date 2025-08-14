Abinader inaugura una terminal courier para manejo de compras mercancías por internet

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el director general de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, fue inaugurada ayer una nueva y moderna terminal courier para el manejo y almacenaje de paquetería expresa y comercio electrónico, las 24 horas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez.

La obra, que representa una inversión de 10 millones de dólares, incrementará en un 186 % la capacidad de procesamiento de carga, con una superficie total de 4,858 metros cuadrados.

Esto permitirá despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año, bajo los más altos estándares de calidad, eficiencia y seguridad.

El director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Yayo Sanz Lovatón, resaltó el impacto de esta infraestructura para el sistema logístico nacional. El funcionario destacó, asimismo, que en el año 2024 y lo que va del presente año 2025 se ha promediado exportaciones por 1,300 millones de dólares.

Añadió San lovatón, destacó que eso representa un incremento de 500 millones de dólares mensuales para la economía del país, y además testimonian de la capacidad logística de la República Dominicana.

“Son más de cuatro millones de paquetes adicionales que podremos procesar, y lo haremos con eficiencia, seguridad y tecnología de punta. Seguimos trabajando para que la República Dominicana sea un hub logístico de clase mundial”, afirmó.

Mientras que Mónika Infante, CEO de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), destacó el compromiso de la concesionaria y del grupo VINCI Airports con el desarrollo del país:

“Cada inversión fortalece la infraestructura aeroportuaria, impulsa el crecimiento económico y asegura una conectividad aérea segura, eficiente y continua. Esta nueva terminal, destinada a la DGA, permitirá una gestión más ágil, segura y eficiente de la carga exprés”.

Tecnología de punta

La terminal cuenta con equipos de rayos X de última generación para agilizar la inspección de paquetería, reforzando la seguridad nacional y optimizando el control aduanero.

Su operación será continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permitirá reducir tiempos de entrega, garantizar mayor resguardo de la carga y asegurar trazabilidad en todo el proceso.

Los trabajos iniciaron en mayo de 2023, como respuesta al crecimiento del comercio electrónico en el país, y fueron posibles gracias a una alianza público-privada que no representó costos para el Estado.

Reconocimiento

Durante el acto, la Asociación Dominicana de Empresas Courier (ASODEC) entregó un reconocimiento al presidente Abinader por su visión y liderazgo en la materialización de este proyecto.

El galardón fue entregado por Tomás Berrido, presidente de ASODEC, quien valoró el respaldo del mandatario al sector logístico y de transporte expreso.

Asistencia de autoridades

El evento contó con la presencia de los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Turismo, David Collado; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, y el director de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk.

Construcción de moderna terminal

El presidente Luis Abinader dejó ayer también iniciados los trabajos para la construcción de una moderna terminal de pasajeros en el AILA, con una inversión de 250 millones de dólares, destinada a ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de los viajeros.

Es la primera intervención en una terminal desde 1956; la ampliación permitirá operar más aeronaves, agilizar los procesos y brindar mayor comodidad a los usuarios.